‘Gabis’ do Arsenal: trio brasileiro é esperança dos Gunners na temporada

O Arsenal estreia pelo Campeonato Inglês, nesta sexta-feira, 5, às 16h (de Brasília), contra o Crystal Palace. O jogo que abre a temporada 2022/23 da competição será disputado no Selhurst Park, no sul de Londres. Do lado dos Gunners, maneira como é apelidado o clube, a esperança por uma boa campanha na Premier League passa por um trio de “Gabis”: são eles os brasileiros Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus.

Importantes na campanha da temporada passada, em que o quinto lugar levou o Arsenal de volta a uma competição europeia, Martinelli e Magalhães receberam um reforço. O xará Gabriel Jesus chegou a Londres badalado, em contratação que chegou a 52 milhões de euros (289 milhões de reais) junto ao Manchester City.

Pouco tempo depois da chegada de Jesus, o Arsenal entrou na brincadeira e publicou uma foto dos três brasileiros. A legenda foi: “Gabi x Gabi x Gabby”, entre duas bandeiras do Brasil. Magalhães e Martinelli, que chegaram antes, têm apelidos escritos de maneira igual, enquanto o do novo contratado foi “estilizado” pelo clube.

🇧🇷 Gabi x Gabi x Gabby 🇧🇷 pic.twitter.com/vvew1HTRPb — Arsenal (@Arsenal) July 4, 2022

A pré-temporada do Arsenal – e do trio individualmente – anima o torcedor para uma temporada que ainda conta com a Liga Europa. A sequência invicta de preparação, de seis jogos, contou com destaque dos brasileiros. Jesus foi quem mais se destacou e anotou sete gols em cinco aparições.

Martinelli, que aos 21 anos é uma das promessas do futebol brasileiro, também foi bem: em cinco amistosos, anotou cinco assistências e um gol. O atacante chegou ao time inglês em 2019, após brilhar nas categorias de base e profissional do Ituano. Desde então, ganhou prestígio no clube e, na temporada passada, fez seu melhor ano pelo Arsenal. Para 2022/23, ganhou numeração de titular: deixou de usar a camisa 35 e passou a vestir a 11.

Gabriel Magalhães, importante na defesa desde a última temporada, foi titular em duas partidas e saiu do banco em três na pré-temporada. Contra o Sevilla, no dia 30 de julho, pelo torneio amistoso Emirates Cup, realizou oito ações defensivas com êxito. O zagueiro canhoto também é um ganho na saída de bola para o treinador Mikel Arteta: acertou 75% das bolas longas e 90% dos passes na partida.

Os “Gabis” do Arsenal devem ser titulares na estreia da Premier League e são as esperanças para uma temporada longa, cheia de ambição. Marquinhos, outro brasileiro do elenco, recém-chegado do São Paulo, também recebeu chances na pré-temporada, mas ainda briga por espaço.

