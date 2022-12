Futebol do fim de ano: os jogos que ainda acontecem em 2022

Depois de um mês em que a Copa do Mundo foi o centro das atenções, o futebol de clubes está de volta. Entre o Natal e o fim de 2022, os campeonatos europeus podem suprir a carência de jogos brasileiros, que voltam apenas em 2 de janeiro, com a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Futebol profissional, só na metade do próximo mês, com os estaduais.

CAMPEONATO INGLÊS

Tradicionalmente presente no calendário dessa época de ano, o Campeonato Inglês voltou nesta segunda-feira, 26. Com sete jogos, o torneio reaquece a briga pela ponta do campeonato.

Ainda neste ano, partidas da Premier League acontecem nos dias 27, 28, 30 e 31 deste mês. O atual líder é o Arsenal, com 37 pontos, seguido pelo Manchester City, vice-líder e atual campeão, com 32.

CAMPEONATO ESPANHOL

Depois do insucesso espanhol na Copa do Mundo, a liga nacional retorna à atividade. A 15ª rodada do campeonato acontece entre os dias 29, 30 e 31, podendo mudar a liderança da tabela.

Um dos destaques promete ser o clássico catalão, entre o líder Barcelona e o Espanyol, no dia 31. O Real Madrid, vice-líder com dois pontos a menos que o Barça, encara o Valladolid no dia 30.

CAMPEONATO FRANCÊS

A liga que se popularizou ainda mais na última década pelo poderio financeiro do Paris Saint-Germain volta ainda este ano. O torneio terá a 16ª rodada disputada nos dias 28 e 29.

Líder com cinco pontos de vantagem, o PSG de Messi, Mbappé e Neymar encara o Strasbourg, dia 28. O jogo pode ser uma oportunidade para o time abrir ainda mais espaço comparado ao Lens, que está na segunda colocação.

