France Football anuncia candidatos à Bola de Ouro com Vini Jr

A France Football anunciou os candidatos à Bola de Ouro 2022. Entre os nomes que disputam o troféu, estão os brasileiros Vinicius Júnior e Casemiro, do Real Madrid e Fabinho, do Liverpool. A premiação acontece dia 17 de outubro, em cerimônia de gala realizada em Paris.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

O atual vencedor do prêmio é Lionel Messi, que também é o jogador com mais prêmios: sete. Além disso, a cerimônia premiará a melhor jogadora do mundo (Bola de Ouro), o melhor jogador com menos de 21 anos (Troféu Kopa) e o melhor goleiro (Troféu Yashin).

Confira os indicados ao prêmio da Bola de Ouro:

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Rafael Leão (Milan)

Christopher Nkuku (RB Leipzig)

Mohamed Salah (Liverpool)

Joshua Kimmich (Bayern de Munique)

Alexander-Arnold (Liverpool)

Vinicius Jr (Real Madrid)

Bernardo Silva (Manchester City)

Luis Diaz (Liverpool)

Robert Lewandowski (Barcelona)

Riyad Mahrez (Manchester City)

Casemiro (Real Madrid)

Heung-Min Son (Tottenham)

Fabinho (Liverpool)

Karim Benzema (Real Madrid)

Mike Maignan (Milan)

Harry Kane (Tottenham)

Darwin Núñez (Liverpool)

Phill Foden (Manchester City)

Sadio Mané (Bayern de Munique)

Sebastian Haller (Ajax)

Luka Modric (Real Madrid)

Antonio Rudiger (Real Madrid)

Cristiano Ronaldo (Manchester United)

Kevin De Bruyne (Manchester City)