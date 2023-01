França renova com Didier Deschamps e mantém Zidane livre no mercado

A Federação Francesa de Futebol (FFF) divulgou neste sábado, 7, a renovação de contrato com o técnico Didier Deschamps. No cargo desde 2012, o ex-jogador levou a seleção para duas finais de Copa do Mundo e conquistou o bicampeonato em 2018. A extensão de vínculo vai até 2026. A permanência de Deschamps mantém livre no mercado outro ídolo francês, Zinédine Zidane.

Campeão mundial como jogador, Didier Deschamps chegou ao cargo de técnico da França em 2012. Desde então, foram 139 jogos: 89 vitórias, 28 empates e 22 derrotas. Em 2018, Deschamps comandou a equipe nacional ao bicampeonato e entrou na seleta lista de atletas que venceram a Copa do Mundo como jogador e técnico.

Com vínculo estendido até julho de 2026, o francês pode somar 14 anos como técnico da seleção. Além de Deschamps, o auxiliar Guy Stéphan, o preparador físico Cyril Moine e o treinador de goleiros Frank Raviot seguem na comissão.

A renovação de vínculo entre seleção francesa e Deschamps mantém um ídolo nacional livre no mercado. Sem clube desde 2021, Zinédine Zidane era o principal concorrente ao cargo. Após a Copa do Mundo, o ex-Real Madrid teve seu nome vinculado inclusive com a seleção brasileira. Segundo o jornal L’Equipe, Zidane agrada a CBF, mas até então sonhava com a França.

La Fédération Française de Football et Noël Le Graët, son président, sont heureux d’annoncer la prolongation de 𝗗𝗶𝗱𝗶𝗲𝗿 𝗗𝗲𝘀𝗰𝗵𝗮𝗺𝗽𝘀 à la tête de l’Équipe de France jusqu’au mois de juin 𝟮𝟬𝟮𝟲 ✍️ ➡️ https://t.co/4CawVszXsS#FiersdetreBleus pic.twitter.com/W2YV4bOVf3 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) January 7, 2023