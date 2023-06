Fim da corrida: Haaland vence a Chuteira de Ouro da temporada 2022/23

Erling Haaland é o novo dono da Chuteira de Ouro. O atacante do Manchester City foi confirmado como o maior artilheiro da temporada 2022/23 na Europa. O prêmio que contabiliza gols em ligas nacionais foi dado ao norueguês pelos 72 pontos (36 gols), sucedendo Robert Lewandowski e deixando para trás Harry Kane.

O segundo colocado fez 30 gols na Premier League, pelo Tottenham, e somou 60 pontos. Kylian Mbappé, do PSG, que fez 29 gols (58 pontos), terminou na terceira colocação. O top-5 foi fechado com Alexandre Lacazette, do Lyon, com 54 pontos, e Victor Osimhen, do Napoli, com 52.

A Chuteira de Ouro leva em conta os gols marcados em ligas nacionais, com pesos diferentes dependendo dos campeonatos em que foram feitos. Nas cinco principais ligas (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França), cada gol vale 2 pontos; em ligas intermediárias, o peso é de 1,5, enquanto nas ligas menores, apenas 1.

Lionel Messi é o maior vencedor da história do prêmio. O atacante argentino conquistou seis vezes a premiação individual, todas atuando pelo Barcelona, a última delas na temporada 2018/19.

O português Cristiano Ronaldo, hoje no Al-Nassr, levou a premiação quatro vezes, enquanto diversos nomes faturaram duas vezes o troféu, entre eles o uruguaio Luis Suárez, hoje no Grêmio.

Os cinco líderes da Chuteira de Ouro 2022/23:

1. Erling Haaland (Manchester City): 72 pontos

2. Harry Kane (Tottenham): 60 pontos

3. Kylian Mbappé (PSG): 58 pontos

4. Alexandre Lacazette (Lyon): 54 pontps

5. Victor Osimhen (Napoli): 52 pontos