Fifa The Best 2022: Messi é o finalista com menos gols; veja números

O prêmio Fifa The Best de melhor jogador do mundo em 2022 será entregue na próxima segunda-feira, 27, e já conta com seus três finalistas: Lionel Messi, Kylian Mbappé e Karim Benzema. O argentino, campeão da Copa do Mundo, é o favorito para levar o prêmio pela sétima vez, mas enfrenta concorrência dura: do trio, ele é quem menos fez gols durante o período levado em consideração pela premiação. Por outro lado, é quem deu mais assistências.

Entre 8 de agosto de 2021 e 18 de dezembro de 2022, que é o recorte analisado para o The Best 2022, Messi fez 74 jogos contando clube e seleção, com 45 gols e 34 assistências – uma média 1,06 participação decisiva por jogo (veja os números completos abaixo). Nesse período, ele conquistou o Campeonato Francês e a Supercopa da França pelo PSG, além da Finalíssima e da Copa do Mundo pela Argentina.

Já Mbappé fez 84 jogos, com 77 gols e 33 assistências, o que dá uma média de 1,3 participação decisiva por partida. O atacante de 24 anos ganhou duas taças no período: o Campeonato Francês pelo PSG e a Liga das Nações pela França. Na Supercopa vencida pelo time de Paris, ele cumpriu suspensão e não participou. Também foi vice-campeão da Copa do Mundo, onde foi o artilheiro, com oito gols.

Benzema, por sua vez, completou 69 partidas no período, com 57 gols e 18 assistências, média de 1,08 participação decisiva por jogo. Além da Liga das Nações com a seleção francesa, o centroavante levantou quatro taças pelo Real Madrid: a Liga dos Campeões, o Campeonato Espanhol, a Supercopa da Uefa e a Supercopa da Espanha. Com uma lesão, ele não participou da campanha do vice-campeonato da França na Copa do Mundo.

Messi conta com o peso da conquista da Copa do Mundo para confirmar seu favoritismo. O argentino foi eleito o melhor jogador da competição, com sete gols e três assistências em sete jogos. Ele já conquistou o prêmio em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019.

Veja os números dos finalistas do The Best:

Lionel Messi

PSG: 53 jogos, 23 gols, 28 assistências

Seleção: 21 jogos, 22 gols, 6 assistências

Total: 74 jogos, 45 gols, 34 assistências

Títulos: Campeonato Francês 2021/22, Finalíssima 2022, Supercopa da França 2022 e Copa do Mundo 2022

Kylian Mbappé

PSG: 66 jogos, 58 gols, 26 assistências

Seleção: 18 jogos, 19 gols, 7 assistências

Total: 84 jogos, 77 gols, 33 assistências

Títulos: Liga das Nações 2020/21 e Campeonato Francês 2021/22

Karim Benzema

Real Madrid: 59 jogos, 51 gols, 17 assistências

Seleção: 10 jogos, 6 gols, 1 assistência

Total: 69 jogos, 57 gols, 18 assistências

Títulos: Liga das Nações 2020/21, Supercopa da Espanha 2021/22, Campeonato Espanhol 2021/22, Liga dos Campeões 2021/22 e Supercopa da Uefa 2022