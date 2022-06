Fifa estende suspensão de contrato de atletas de times russos e ucranianos

A Fifa anunciou nesta terça-feira, 21, a extensão da regra temporária que permite a jogadores de clubes da Rússia e da Ucrânia suspenderem seus contratos para atuarem por outras equipes. A norma valia apenas até a metade deste ano, mas foi estendida por mais um ano, até junho de 2023.

A medida foi tomada por conta da guerra na Ucrânia, que começou em fevereiro, quando tropas russas invadiram o país vizinho. Como o conflito ainda não terminou, a Fifa anunciou que vai “monitorar a situação de perto” para continuar adequando as regras se necessário.

O futebol na Ucrânia está paralisado desde o início da guerra. A seleção do país, inclusive, teve que se reunir para treinar em outros países para se preparar para os jogos decisivos da repescagem das Eliminatórias para a Copa do Mundo, com vários atletas sem fazer uma partida oficial durante todo o ano. O time acabou perdendo a vaga no Mundial para o País de Gales.

Em março, a Fifa puniu a Rússia esportivamente por causa da guerra, excluindo a seleção e os clubes do país de todas as competições internacionais, incluindo a Copa do Mundo e a Liga dos Campeões.

