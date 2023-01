Fifa define quando será entregue o prêmio The Best de 2022

A cerimônia de entrega do The Best 2022 foi marcada pela Fifa. O evento acontece em Paris, dia 27 de fevereiro de 2023, e vai revelar o melhor jogador do mundo, de acordo com os critérios da entidade. O recorte é a temporada europeia de 2021/22 e metade da atual (2022/23), o que inclui o desempenho na Copa do Mundo do Catar.

Por levar em consideração o Mundial, o argentino Lionel Messi é o favorito natural para conquistar o troféu. Campeão com a Argentina, ele foi eleito o melhor jogador da competição, o que se soma com uma boa temporada pelo PSG.

Companheiro de clube de Messi, o francês Kylian Mbappé, artilheiro da Copa e vice-campeão, é cotado para ficar entre os primeiros. Da mesma forma que Karim Benzema, que não disputou o Mundial mas vem de uma excelente temporada pelo Real Madrid, que rendeu a tradicional Bola de Ouro, da revista France Football.

O atual vencedor do prêmio Fifa The Best é o polonês Robert Lewandowski, detentor também da edição 2020. Esta é a sétima edição da cerimônia. Messi venceu o The Best apenas uma vez, em 2019. Antes, havia vencido quatro vezes (2010, 2011, 2012 e 2015) o Fifa Balon d’Or, quando as duas maiores premiações eram unificadas, e uma vez (2009) o antigo prêmio de atleta do ano da Fifa.