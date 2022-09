Fifa 23: nota de Vinícius Júnior dispara, e Neymar fica fora do top 10

O game Fifa 23, que será lançado em novembro, teve algumas das notas de seus principais jogadores vazadas na internet. E um dos que mais melhoraram foi Vinícius Júnior, destaque do Real Madrid nos títulos da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol na temporada passada, que saltou de 80 para 86. Já Neymar, do PSG, caiu de 91 para 89, ficando abaixo de seus companheiros de clube, Lionel Messi e Kylian Mbappé, que têm 91 e estão entre os cinco melhores do jogo.

A disparada do “overall” (média de acordo com a posição do atleta e seus atributos no jogo) de Vinícius se dá após uma temporada de destaque. O brasileiro, quando o jogo anterior fora desenvolvido, ainda não tinha brilhado tanto com a camisa do Real Madrid. Conforme o atacante se destacou, novas atualizações o impulsionaram no Fifa 22, e agora ele recebe um expressivo aumento para a nova edição.

Neymar, no entanto, chega ao jogo após um ano de desconfiança e maus resultados. O camisa 10 do PSG não se destacou na última temporada e sofreu com lesões. O brasileiro não ficava abaixo da casa dos 90 desde o Fifa 16, e agora saiu até do top-10 do jogo.

O simulador de futebol da EA Sports será lançado oficialmente dia 27 de novembro para assinantes do EA Play ou que tenham adquirido a versão ultimate. Já o acesso para o público geral é apenas três dias depois. O jogo, que chega para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/s e PC, custará entre 249 e 499 reais e já está em pré-venda.

Confira os 10 melhores jogadores do Fifa 23:

1. Mbappé (PSG) – 91

2. Benzema (Real Madrid) – 91

3. De Bruyne (Manchester City) – 91

4. Messi (PSG) – 91

5. Lewandowski (Barcelona) – 91

6. Cristiano Ronaldo (Manchester United) – 90

7. Salah (Liverpool) – 90

8. Courtois (Real Madrid) – 90

9. Van Dijk (Liverpool) – 90

10. Neuer (Bayern de Munique) – 90

