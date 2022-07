Fenerbahce de Jorge Jesus e Arão cai nas preliminares da Champions

O Fenerbahce perdeu para o Dínamo de Kiev por 2 a 1, nesta quarta-feira, 27, em Istambul, pela volta da segunda rodada de qualificação da Liga dos Campeões. Desse modo, o time treinado por Jorge Jesus, ex-Flamengo, está eliminado da competição, antes mesmo de chegar à fase de grupos. Willian Arão, volante que também deixou o rubro-negro carioca, foi titular pela equipe turca.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Após empatar em 0 a 0 como visitante, a tradicional equipe da Turquia contou com o fator casa para buscar a classificação. Porém, o desenrolar da partida foi outro e, depois de passar o primeiro tempo todo com o placar zerado, o Fenerbahce viu o Dínamo abrir o placar, aos 12 minutos da etapa final, com Vitaliy Buyalskyi.

Depois de sofrer o gol, o time turco pressionou em busca do empate. O dono da casa ainda viu Enner Valencia desperdiçar um pênalti aos 25 minutos do segundo tempo antes do zagueiro Attila Szalai empatar, aos 43, e levar o duelo para a prorrogação. No tempo extra, o Dínamo de Kiev marcou já nos minutos finais, com Oleksandr Karavaev, garantindo a vaga.

Jorge Jesus assumiu o Fenerbahce após meses desempregado, marcados por especulações no Flamengo. Pelo time da Turquia, foram quatro vitórias e dois empates uma derrota, que culminou em eliminação precoce na Champions.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!