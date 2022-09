Fechamento da janela: as transferências que podem rolar no último dia

A janela de transferências do futebol europeu se encerra nesta quinta-feira, 1º, nas cinco principais ligas do continente. E tem muito time deixando as coisas para os últimos intantes: não faltam negociações pendentes que precisam ser concretizadas nas próximas horas para que sejam válidas. Veja a seguir os horários em que o mercado fecha em cada país e quais jogadores ainda podem mudar de clube.

Quando fecham as janelas das principais ligas nesta quinta-feira (horários de Brasília):

Inglaterra: 19h

Espanha: 17h59

Itália: 12h

Alemanha: 12h

França: 18h59

As transferências que ainda podem acontecer:

Um dos principais negócios “pendentes” é a ida do atacante Pierre-Emerick Aubameyang para o Chelsea. O time inglês tem barganhado com o Barcelona para pagar um valor baixo pelo gabonês, na casa dos 10 milhões de euros, e também tenta incluir na negociação o lateral-esquerdo Marcos Alonso, que é alvo do time espanhol.

Na busca de diminuir a folha salarial, o Barça também tenta vender o volante Frenkie de Jong, que foi alvo de Manchester United e Chelsea, mas as negociações não andaram – muito por causa da vontade do jogador de permanecer na Catalunha. Já o lateral-direito Sergiño Dest está muito próximo de ser oficializado no Milan por empréstimo, e sua reposição no Camp Nou pode ser o espanhol Héctor Bellerín, encostado no Arsenal.

No Paris Saint-Germain, que passa por uma grande reformulação, ainda há jogadores com futuro indefinido: o atacante Mauro Icardi, o meia Rafinha e o zagueiro Abdou Diallo, por exemplo, são nomes que podem mudar de time no último dia da janela. Outra possível saída é a do goleiro Keylor Navas, que quer trocar de clube para não ficar na reserva de Donnarumma. O time francês também deve confirmar a chegada do meio-campista espanhol Carlos Soler, do Valencia.

Na Premier League, liga que mais gastou no mercado, dois volantes podem ter movimentações de última hora. O brasileiro Douglas Luiz, do Aston Villa, só tem mais um ano de contrato e pode ser vendido. Já o belga Youri Tielemans, do Leicester, está na mesma situação contratual e interessa ao Arsenal, que ainda tenta fechar o negócio.

Por fim, duas das maiores novelas da janela devem acabar sem final feliz: Cristiano Ronaldo deve mesmo ficar no Manchester United, após passar todo o período de transferência à procura de outro clube para jogar a Liga dos Campeões, enquanto o meia Bernardo Silva, que queria deixar o Manchester City para jogar no Barcelona, tem tudo para ficar na Inglaterra por mais uma temporada.

