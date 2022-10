Exibicionismo? Drible de Antony causa polêmica na Inglaterra

Atualizado em 28 out 2022, 13h47 - Publicado em 28 out 2022, 12h23

Por Da redação Atualizado em 28 out 2022, 13h47 - Publicado em 28 out 2022, 12h23

O tradicional drible utilizado por Antony vem causando polêmica na Inglaterra. Durante a vitória por 3 a 0 do Manchester United sobre o Sheriff, pela fase de grupos da Liga Europa, o atacante fez a demonstração de habilidade e foi alvo de duras críticas pelo ex-meio-campista Paul Scholes, ídolo do clube e atual comentarista do canal BT Sport. Por outro lado, o treinador Erik ten Hag defendeu o jogador. O atacante também se pronunciou sobre o assunto.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

“É ridículo. É apenas exibicionismo. Ele não está entretendo ninguém, não está tentando passar por ninguém e depois erra o passe. O que ele está pensando? Ele precisa cortar isso do jogo dele”, disse o ídolo dos Red Devils.

Isso na cabeça do Antony deve ser um máximopic.twitter.com/uNWYaQa8v9 — Áddson Oliveira (@Stek02) October 27, 2022

O jogador que brilhou pelo time inglês já havia criticado Antony semanas atrás, dizendo que a nova contratação não tem muitos “truques”.

Continua após a publicidade

Tn Hag, que desaprovou o erro do brasileiro, defendeu seu jogador na coletiva de imprensa. Moderado, o holandês amenizou o pupilo: “não tem problema, desde que seja funcional”.

Para reafirmar que não tirou Antony de campo pelo drible, completou. “Estava mais ou menos planejada. Eu queria ver Cristiano Ronaldo e Rashford mais juntos, e achei que Garnacho estava jogando bem.”

Contratado por 95 milhões de euros (cerca de 500 milhões de reais), Antony chegou ao futebol inglês nesta temporada. Depois de brilhar pelo Ajax, o jogador revelado pelo São Paulo é uma das esperanças para a temporada de seu novo clube. Em 11 jogos pelo Manchester United, tem três gols.

Pelas redes sociais, Antony rebateu as críticas e disse que não vai deixar de fazer o drible durante as partidas. “Somos conhecidos pela nossa arte, e eu não vou parar de fazer o que me trouxe aonde estou!”, escreveu o atacante no Instagram.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!