Ethan Nwaneri: quem é o prodígio de 15 anos que estreou pelo Arsenal

A vitória do Arsenal por 3 a 0 diante do Brentford, no último domingo, 18, chamou atenção não somente pela retomada dos Gunners da liderança da Premier League – com 18 pontos, um de diferença para Manchester City e Tottenham. A partida ficou marcada pela estreia de Ethan Nwaneri, de apenas 15 anos. O jovem meio-campista inglês se tornou o jogador mais novo a disputar uma partida da competição. Ele entrou em campo substituindo o português Fábio Vieira, aos 47 minutos do segundo tempo.

Com 15 anos e 181 dias, o garoto superou Harvey Elliot, hoje no Liverpool, que tinha 16 anos e 30 dias quando estreiou, à época pelo Fulham.

Destaque das categorias de base do Arsenal e da seleção inglesa, Nwaneri recebeu chance no profissional do Arsenal em razão do elenco curto, segundo o treinador Mikel Arteta.

“Estamos com elenco curto e as oportunidades surgem quando temos problemas. Conheci ele e gostei muito do que vi. Ele merece. Ele está indo muito bem. Ele é um grande talento que queremos manter conosco”, explicou o treinador.

O vínculo de Ethan com o Arsenal tem condições colegiais. Ou seja, o garoto, ainda estudando, tem algumas limitações para que não haja prejuízo na formação escolar. Quando entrou, os torcedores dos Gunners cantaram: “Escola de manhã, ele tem escola de manhã.”

Por ser menor de 16 anos, Nwaneri sequer pôde dividir o vestiário com os colegas e teve que se trocar em um ambiente separado, segundo normas do futebol inglês. No Brasil, jovens prodígios também já estrearam precocemente, em situação semelhante.

Endrick, joia palmeirense, deveria ter estreado nas últimas rodadas do Brasileirão do ano passado, mas o departamento jurídico do Palmeiras descobriu que não poderia fazer isso por uma alteração de 2020 para 2021 no artigo 41 do Regulamento de Competições da CBF de 2021, que só permite jogadores a partir de 16 anos.

Em 2020, o regulamento era ajustado para 15 anos, o que possibilitou a estreia de Ângelo, do Santos, diante do Fluminense, no Maracanã.

Endrick, por sua vez, foi relacionado com a camisa 16 para o banco de reservas na vitória por 1 a 0 diante do Santos, também no domingo, mas não foi aproveitado durante o jogo pelo técnico Abel Ferreira.

