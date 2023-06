Estudo avalia Vini Jr. em mais de R$ 1 bi e segundo mais caro do mundo

O atacante brasileiro Vinicius Júnior, do Real Madrid, é o segundo atleta mais valioso do mundo, segundo estudo divulgado nesta terça-feira, 6, pelo Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos do Esporte (CIES Football Observatory no nome original, em inglês).

Pela estimativa, o jogador de 22 anos custaria 196,3 milhões de euros (1,07 bilhão de reais) em uma transação. O atleta mais caro é o norueguês Erling Haaland, do Manchester City, avaliado em 245,1 milhões de euros (1,2 bilhão de reais). Ele conquistou nesta temporada o prêmio Chuteira de Ouro, dado ao jogador com mais gols entre campeoantos nacionais da Europa.

O estudo traz uma projeção sobre o valor das 100 transferências mais caras no mundo do futebol. Para chegar às estimativas, pesquisadores desenvolveram um modelo que leva em consideração mais de 2.000 negociações de atletas, entre julho de 2012 e novembro de 2021, obervando quantias, compradores e outros pontos.

Ao todo, mais de 30.000 nomes foram avaliados. No top-10, o também brasileiro Rodrygo, do Real Madrid, aparece na quinta colocação com valor estimado de 184,5 milhões de euros (969,3 milhões de reais).

Nome bem avaliado para uma transferência, o atacante francês Kylian Mbappé aparece só na décima colocação. Confira o ranking:

1. Erling Haaland (Manchester City)

245,1 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão)

2. Vinicius Junior (Real Madrid)

196,3 milhões de euros (R$ 1,07 bilhão)

3. Bukayo Saka (Arsenal)

195,8 milhões de euros (R$ 1,02 bilhão)

4. Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

190,2 milhões de euros (R$ 998,3 milhões

5. Rodrygo (Real Madrid)

184,5 milhões de euros (R$ 969,3 milhões)

6. Pedri (Barcelona)

178 milhões de euros (R$ 935,1 milhões)

7. Gavi (Barcelona)

174,1 milhões de euros (R$ 914,6 milhões)

8. Jamal Musiala (Bayern de Munique)

170,2 milhões de euros (R$ 894,2 milhões)

9. Phil Foden (Manchester City)

166,8 milhões de euros (R$ 876,3 milhões)

10. Kylian Mbappé (PSG)

163,2 milhões de euros (R$ 857,4 milhões)