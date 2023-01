Especulado na seleção, técnico Zidane quer voltar a trabalhar, diz TV

Zinedine Zidane, um dos treinadores mais vitoriosos do último século, quer voltar a treinar um clube ou uma seleção após quase dois anos desde o último trabalho. Segundo informações da emissora francesa RMC, o ídolo do futebol mundial pensa em assumir um novo desafio na metade deste ano. Especulado na seleção brasileira, também teve seu nome possivelmente ligado a PSG, Real Madrid, Juventus e Bayern de Munique.

Longe dos trabalhos desde o fim da temporada 2020/21, quando deixou o Real Madrid, o técnico não saiu de pauta na imprensa europeia nesses quase dois anos. Uma das últimas especulações foi para assumir o Brasil, após a saída de Tite, visando o ciclo para a Copa do Mundo de 2026.

Campeão da Liga dos Campeões três vezes como treinador, além de uma como jogador, Zidane não conquista um troféu desde quando venceu o Campeonato Espanhol, em 2020. Até o momento, as únicas experiências do francês foram no Real Madrid e, de acordo com a apuração do RMC, houve uma recusa ao PSG no início da última temporada.

Segundo informações do site The Athletic, da Inglaterra, outro clube que monitora os serviços do treinador é o Olympique de Marselha. A equipe do sul da França tem o peso de ser da terra natal de Zizou e seu time do coração.

De acordo com o site de estatítiscas Ogol, Zidane tem 283 jogos como treinador: 182 vitórias, 62 empates e 39 derrotas. Sendo que 262 dessas partidas foram pelo time principal do Real Madrid e as outras 21 pelo Real Madrid de Castilla, o time B merengue.