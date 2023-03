Escolha de Mbappé como novo capitão da França incomoda Griezmann

O ambiente na seleção francesa segue conturbado. Nesta terça-feira, 21 de março, dia em que completa 32 anos, o atacante Antoine Griezmann recebeu um “presente de grego” do técnico Didier Deschamps ao descobrir que o novo capitão da equipe não seria ele, mas Kylian Mbappé, que e oito anos mais jovem. Segundo o jornal Le Figaro, Griezmann ficou tão decepcionado que já cogita até antecipar a sua aposentadoria de Les Bleus.

Deschamps teve de eleger um novo líder depois que o goleiro Hugo Lloris, capitão do time no título mundial em 2018 e no vice em 2022 anunciou sua despedida da equipe nacional. Ele então optou pela estrela do time, de 24 anos, artilheiro da Copa do Catar com oito bolas na rede. A estreia da braçadeira será na próxima sexta-feira, 24, diante da Holanda, na abertura das Eliminatórias para a Euro-2024.

Com 117 partidas pela seleção e peça fundamental nas campanhas da França desde 2014, Griezmann acreditava que seria o escolhido de Deschamps e, segundo o Le Figaro, não escondeu sua insatisfação ao receber a notícia ao chegar à concentração em Clairefontaine. O camisa 7 estaria até refletindo sobre a possibilidade de deixar a equipe.

A França convive com frequentes problemas de relacionamento. No ultimo Mundial, o atacante Karim Benzema demonstrou insatisfação ao ser cortado por lesão.