Enzo, filho de Marcelo, é convocado para a seleção sub-15 da Espanha

Enzo Alves, filho do lateral-esquerdo Marcelo, do Fluminense, foi convocado para defender a seleção sub-15 da Espanha. Nascido em Madri, o atacante de 13 anos, que assinou recentemente contrato com o Real Madrid , apareceu na lista do treinador José Lana para a disputa da Supercopa Pinatar, marcado para acontecer entre os dias 24 e 30 de abril.

Destaque nas categorias de base merengues, Enzo já soma mais de 100 gols pelas categorias infantis. Entre esses tentos, 32 foram marcados em 14 partidas nesta temporada. De acordo com a imprensa espanhola, a convocação é uma oportunidade para o atacante se desenvolver, além de ser uma “largada na frente” da seleção brasileira.

Filho do jogador com mais títulos da história do Real Madrid (25 troféus), Enzo está no clube desde 2017 e em dezembro assinou um vínculo de mais três anos. Na ocasião, o jovem publicou: “Meu primeiro contrato com o melhor clube do mundo. Muito feliz”.

Em 2023, enfim, recebeu uma chance na seleção espanhola junto a quatro colegas de clube. Nos próximos dias, enfrentará Estados Unidos, Inglaterra e Japão, em San Pedro del Pinatar, município do litoral espanhol localizado a 450 km de Madri.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Convocatoria para la Pinatar Supercup 2023. José Lana ha convocado a 2⃣3⃣ jugadores para el torneo que se disputará a final de mes en la localidad murciana de San Pedro del Pinatar. ℹ️ Listado completo de jugadores: https://t.co/QCxk9k5ors pic.twitter.com/K3671XgvpT — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) April 18, 2023