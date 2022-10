Enzo Fernández, o argentino que irritou Neymar e pode brilhar no Catar

Atualizado em 12 out 2022, 10h36 - Publicado em 12 out 2022, 10h31

Por Da redação Atualizado em 12 out 2022, 10h36 - Publicado em 12 out 2022, 10h31

Os dois empates entre Paris Saint-Germain e Benfica, pela fase de grupos da Liga dos Campeões, tiveram um destaque além das badaladas estrelas da equipe francesa: Enzo Fernández. O volante argentino de 21 anos foi um dos responsáveis por anular Neymar – e o tirar do sério – nas partidas. Cria do River Plate, o meio-campista já é visado por gigantes da Europa e pode ganhar espaço na seleção argentina na Copa do Mundo do Catar.

Ao todo, em 168 minutos contra o PSG, Enzo somou seis desarmes e cinco interceptações, sendo um grande empecilho para os ataques rival. O argentino também abusou de faltas, especialmente em Neymar, totalizando um cartão amarelo em cada jogo. Em diversos momentos, o jovem tirou o craque brasileiro do sério. Já no fim da partida, as câmeras flagraram Neymar ofendendo a mãe de Enzo.

O meio-campista defensivo terminou a partida sorrindo e abraçando Neymar. O brasileiro, que não conseguiu brilhar, manteve a conversa, apesar de não ter demonstrado “simpatia” em troca. Segundo leitura labial feita pelo diário argentino Olé, Enzo parecia dizer a Neymar “não te chamei de pelotudo“, sem conseguir convencer o camisa 10.

Outro fator para a rixa pode ser a relação estremecida entre jogadores do Brasil e da Argentina, intensificada no último ano, especialmente após a final da Copa América e o “clássico da Anvisa”.

null CLIMA ESQUENTOU NO FIM DE JOGO! 🇧🇷⚔️🇦🇷 Neymar e o meia Enzo Fernández discutiram depois do apito final! #CasaDaChampions pic.twitter.com/QnJMThIEf3 — futebol na veia (@orlando54089269) October 12, 2022

Aos 21 anos, Enzo já soma duas partidas pela seleção da Argentina e deve chegar à Copa do Mundo como peça importante no elenco. Revelado pelo River Plate, foi emprestado ao Defensa y Justicia antes de retornar aos milionários para brilhar.

A sequência boa no Campeonato Argentino fez o Benfica crescer os olhos e pagar 12 milhões de euros em julho deste ano pela contratação. Na Europa, a jovem promessa não demorou a engrenar e atrair a atenção de gigantes do Velho Continente. Liverpool, Manchester City, Barcelona e Real Madrid são os que monitoram a situação de Enzo.

A multa rescisória do meio-campista gira em torno de 120 milhões de euros (630 milhões de reais) e movimentaria grande quantidade de recurso na janela de transferências. De bom vigor físico, noção defensiva e bom passe, é um dos grandes valores da geração de atletas.

