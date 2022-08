Emprestado ao Girona, Reinier vive calvário no futebol europeu

Há dois anos e meio, Reinier se tornou o terceiro jovem brasileiro seguido a ser contratado pelo Real Madrid antes mesmo de completar a maioridade. Depois de pagar 45 milhões de euros para ter Vinícius Júnior em 2018 e a mesma quantia por Rodrygo no ano seguinte, o gigante espanhol desembolsou 30 milhões de euros para levar o meia-atacante do Flamengo em janeiro de 2020. Desde então, porém, uma trajetória que parecia promissora se revelou um verdadeiro calvário em gramados europeus. O capítulo mais recente foi o anúncio do empréstimo do jogador de 20 anos para o recém-promovido Girona até o meio do ano que vem.

Ao contrário de Vini e Rodrygo, que passaram rapidamente pelo time B do Real Madrid, o Castilla, e logo foram promovidos ao elenco principal, Reinier não foi considerado imediatamente pronto para fazer esse salto. Depois de dois gols e uma assistência em três partidas na terceira divisão, ele foi emprestado por duas temporadas ao Borussia Dortmund, considerado pelo Real e pelo estafe do atleta um clube com ótimas condições para desenvolver um jogador jovem.

A realidade na Alemanha, porém, foi outra. Em dois anos, Reinier fez 39 jogos, mas apenas quatro como titular, com uma média de menos de 20 minutos em campo por partida. Anotou apenas um gol, em uma vitória por 3 a 0 sobre o Arminia Bielefeld em fevereiro de 2021, quando entrou aos 35 minutos do segundo tempo, e deu um passe para Erling Haaland abrir o placar em um triunfo por 3 a 1 contra o Bayer Leverkusen, em uma das raras oportunidades como titular, em maio do mesmo ano.

Mas por que uma das maiores promessas recentes da base do Flamengo, de passada larga e chute potente, recebeu tão poucas oportunidades em um time conhecido por dar chance a jovens? De acordo com figuras do próprio Dortmund, ele pecava pela falta de regularidade nos treinos durante a semana e sofria com a concorrência forte de outros jogadores da posição.

“Nós todos vemos que é um jogador excelente. Ele precisa mostrar isso em todas as sessões de treino, e também na Bundesliga e na Liga dos Campeões, ser capaz de se oferecer regularmente no treino, todos os dias da semana”, disse o então treinador Marco Rose à revista Kicker.

“Ele tem apenas 19 anos e enfrenta uma enorme competição aqui, especialmente no setor ofensivo. Jogadores como Reus, Brandt e Reyna podem jogar na sua posição”, avaliou o diretor esportivo Michael Zorc.

Fato é que, enquanto Vinícius Júnior e Rodrygo se tornaram jogadores importantes para o Real Madrid e marcaram gols decisivos na conquista da última Liga dos Campeões, Reinier ainda busca justificar os milhões gastos pelos espanhóis em sua contratação. Com contrato até 2026 com os merengues, ele terá suas primeiras oportunidades em La Liga nesta temporada com a camisa do Girona, time que pertence ao Grupo City e que acabou de subir de volta para a primeira divisão.

