Em reta final de contrato, Firmino curte adeus de ídolo e anima mercado

Autor de uma assistência e do gol que fechou a goleada história por 7 a 0 do Liverpool diante do Manchester United, no último domingo, 6, o atacante Roberto Firmino ganhou destaque nas redes sociais, mesmo tendo atuado pouco mais de 15 minutos – entrou aos 33 do segundo tempo, quando os Reds já tinham 5 a 0 no placar. Um dia depois, reverberam ainda mais especulações sobre o futuro do camisa 9 após 30 de junho.

Segundo o jornal The Athletic, da Inglaterra, e a emissora Sky Sports, chegou ao fim o ciclo de Firmino no clube após oito temporadas. Ele já teria comunicado a decisão ao treinador Jürgen Klopp.

“Não foi uma decisão fácil para Bobby, ele é um dos melhores”, afirmou Klopp, sem desmentir, ao ser questionado sobre a informação ao final da partida. “A recepção que ele teve foi absolutamente fora do comum. Eu acho que o gol dele foi o mais esperado por todo o estádio”, completou.

O atacante de 31 anos foi um dos mais ovacionados pelos torcedores presentes em Anfield, mesmo diante de grandes atuações dos companheiros.

O uruguaio Darwin Núñez e Mohamed Salah marcaram dois gols cada, este último atingindo a condição de maior artilheiro isolado do clube na história da Premier League, com 129 gols. No Twitter, o clube não poupou elogios para Firmino: “o homem, a lenda, o craque…”

O homem. A lenda. O craque. Bobby Firmino 🇧🇷 pic.twitter.com/UdCKlV2xWo — Liverpool FC Brasil (@LFCBrasil) March 5, 2023

“Já vivi muitas coisas com a camisa do Liverpool. Conquistei títulos importantes, gols marcantes, e o jogo de hoje entra nessa galeria de momentos inesquecíveis que vou levar para o resto da minha vida. Tenho uma história construída nesse clube que amo, sei do tamanho dessa rivalidade, e o jogo de hoje mostra que nossa equipe é forte, e que podemos ir longe”, disse o jogador.

Na atual temporada, Firminou anotou dez gols e distribuiu quatro assistências em 27 partidas disputadas, sendo 16 delas como titular. O Liverpool fez 38 jogos, ou seja, ele participou de 71% das partidas até aqui.

Em janeiro, pouco após o anúncio da contratação de Cristiano Ronaldo pelo Al Nassr, Firmino foi apontado como o mais novo alvo do clube saudita. Segundo o Daily Mail, ele tinha duas possibilidades em mãos: uma proposta de renovação e a oferta do Al Nassr, mas optou por adiar as respostas.

Firmino ainda é sonho de diversas equipes brasileiras, citado nas redes sociais, principalmente, como possível reforço de Flamengo e Corinthians. Em 2018, em entrevista ao canal Desimpedidos, o jogador admitiu ser torcedor do Corinthians e ter o sonho de atuar no clube paulista.

“Eu tenho cara (vontade de retornar). Tenho vontade de jogar no Brasil um dia, mas não com 40 anos. Eu sempre falei que sou corintiano e ainda torço. Sempre acompanho o Corinthians. Se eu voltasse ao Brasil, acho que jogaria no Corinthians”, declarou na ocasião.

Roberto Firmino está no Liverpool desde 2015, após cinco temporadas pelo Hoffenheim, da Alemanha. No período, foram 354 partidas pelos Reds, com 108 gols. A melhor temporada foi a de 2017/18, quando marcou 27 vezes em 54 jogos e distribuiu 16 assistências.

A boa temporada o levou à Copa de 2018 com a seleção brasileira, além de também ter atuado em três edições da Copa América, em 2015, 2019 e 2021.

O atacante também conquistou diversos títulos com o Liverpool, o principal deles o da Liga dos Campeões em 2018/19.

Formado pelo CRB-AL, Firmino chegou ao Figueirense em 2009. Um ano depois, após fazer 12 gols em 51 jogos disputados, acabou vendido ao futebol alemão. Desde então, são 13 temporadas consecutivas na Europa.

O Liverpool faz temporada tímida comparada as anteriores. A equipe ocupa apenas a quinta colocação na Premier League, com 42 pontos, a 21 de distância do líder Arsenal.

Na Liga dos Campeões, tem situação difícil: reverter a desvantagem da derrota de 5 a 2, em casa, contra o Real Madrid. A partida decisiva ocorre no próximo dia 15 de março.