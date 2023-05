Em nova final europeia, Mourinho pode superar Zidane e Guardiola

Sevilla e Roma fazem a finalíssima da Liga Europa na quarta-feira, 31, na Puskás Arena, na Hungria, a partir das 16h de Brasília. À beira do gramado José Mourinho vai em busca de mais uma marca especial na carreira: caso a equipe italiana conquiste a taça, o treinador português de 60 anos chegará ao sexto título em competições europeias (que inclui Liga dos Campeões, Liga Europa, Conference League e Supercopa da Uefa), igualando a marca do escocês Alex Ferguson e do italiano Giovanni Trapattoni.

A lista seleta de treinadores multicampeões tem Carlo Ancelotti como recordista com nove conquistas europeias. Atualmente, com cinco troféus, Mourinho está empatado com o francês Zinedine Zidane e com o espanhol Pep Guardiola, que ainda pode faturar seu sexto troféu com o Manchester City na final da Liga dos Campeões diante da Inter de Milão, dia 10 de junho, em Istambul.

Aos 60 anos, o ‘Special One’ venceu a Liga Europa duas vezes anteriormente, com o Porto, em 2003, e Manchester United, em 2017. Na Liga dos Campeões foram dois títulos: também com Porto, em 2004 , e com a Inter de Milão, em 2010.

Na temporada passada, o treinador português foi o grande protagonista da conquista da Roma na Conference League, encerrando um jejum de 14 anos sem levantar um troféu. De quebra, alcançou feito inédito ao se tornar o único técnico a ser campeão das três competições europeias em vigor.

O título pode marcar a despedida de José Mourinho da capital italiana. Segundo a imprensa francesa, ele é um dos cotados para assumir o PSG.

Confira a lista dos técnicos mais vencedores das competições europeias:

Carlo Ancelotti – 9 títulos: Liga Europa (1998/99), Liga dos Campeões (2002/03, 2006/07, 2013/14 e 2021/22), Supercopa Uefa (2003/04, 2007/08, 2014/15 e 2022/23).

Alex Ferguson – 6 títulos: Liga dos Campeões (1998/99 e 2007/08), Supercopa Uefa (1991/92 e 1983/84) e Liga Europa (1990/91 e 1982/83).

Giovanni Trapattoni – 6 títulos: Liga dos Campeões (1984/85), Supercopa da Uefa (1984/85), Liga Europa (1983/84, 1976/77, 1990/91 e 1992/93).

Zidane – 5 títulos: Liga dos Campeões (2015/16, 2016/17 e 2017/18) e Supercopas da Uefa (2016 e 2017).

Pep Guardiola – 5 títulos: Supercopas da Uefa (2009/10, 2011/12 e 2013/14) e Liga dos Campeões (2008/09 e 2010/11).