Em meio a novela, Cristiano Ronaldo é titular em amistoso do United

O futuro de Cristiano Ronaldo segue indefinido e a novela ganhou um novo capítulo neste final de semana. Após não se reapresentar na pré-temporada, o português entrou em campo neste domingo, 31, e foi titular no amistoso do Manchester United contra a equipe do Rayo Vallecano.

A partida terminou em empate por 1 a 1 – gols de Diallo e Álvaro García. Após os quarenta e cinco minutos iniciais, Cristiano Ronaldo foi substituído no intervalo pelo próprio autor do gol e, mais tarde, visto deixando o estádio do Old Trafford enquanto ainda acontecia o segundo tempo do jogo.

Segundo a imprensa inglesa, Cristiano Ronaldo pediu para deixar o Manchester United no início da pré-temporada. Sem participar dos amistosos da equipe, o português teve o nome ventilado em diferentes clubes ao redor do mundo – mas nenhum pareceu realmente querer o gajo.

Ainda segundo o jornal The Times, a motivação de Cristiano em deixar a equipe inglesa seria de jogar a Champions League, torneio em que o Manchester United não se classificou para a atual temporada.

Mesmo forçando uma saída, o próprio treinador Erik Ten Hag chegou a defender o gajo em coletiva: “Cristiano Ronaldo não está a venda”, e ainda alegou problemas pessoais do atleta para sua ausência na pré-temporada.

O atacante português fez barulho durante a semana – depois de anunciar sua presença em campo no amistoso deste domingo, Cristiano respondeu as críticas nas redes sociais e acusou a imprensa de inventar histórias sobre o seu futuro.

“Impossível não falarem de mim um dia. Senão a imprensa não ganha dinheiro. Sabem que se não mentirem não conseguem atrair a atenção das pessoas. Continuem que um dia acertam em alguma notícia”, escreveu.

