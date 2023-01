Em meio a críticas a Neymar, PSG balança e já vê temporada em risco

A derrota do Paris Saint-Germain para o Rennes, no último domingo, 15, por 1 a 0, pelo Campeonato Francês, confirmou a turbulência na equipe mais badalada do futebol europeu e também o mau momento de Neymar. O astro brasileiro foi alvo de muitas críticas do jornal L’Équipe, que lhe deu nota 3 (a pior dentre os que jogaram, empatado com o colega Hugo Ekitike). O revés também causa preocupação pelo início de 2023 instável coletivamente, especialmente pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Bayern de Munique, com a ida marcada para dia 14 de fevereiro.

Alvo constante de contestações por parte da imprensa francesa, Neymar foi apontado como individualista e pouco preciso no último revés. “O brasileiro recuou para buscar bolas, muitas vezes tentando fazer a diferença sozinho. Resultado: perdeu bolas em áreas delicadas e quase nunca causou perigo ao Rennes. Desempenho preocupante faltando menos de um mês para o jogo das oitavas de final da Champions League contra o Bayern”, escreveu o L’Équipe.

Na outra derrota do ano, contra o Lens, vice-líder do Campeonato Francês, Neymar não entrou em campo por estar suspenso. Ele havia sido expulso (recebeu um segundo amarelo por simulação) diante do Strasbourg, em seu retorno após a Copa do Mundo do Catar. O atacante de 30 anos, portanto, recomeçou a temporada em meio a críticas e precisa se reerguer em busca do principal objetivo do PSG na temporada.

Lionel Messi tampouco foi poupado pela imprensa francesa. O craque argentino recebeu nota 4, enquanto o goleiro italiano Donnarumma foi o destaque do time, com nota 6. O PSG segue na liderança da liga, com 47 pontos, mas vê o Lens, com 44 na cola.

O time de Paris virou o ano invicto e com folga na ponta do Campeonato Francês. Porém, depois da parada da Copa, acumulou duas derrotas em três jogos da Ligue 1 de 2023, além disso de um triunfo diante do Chateauroux, time da terceira divisão nacional, pela Copa da França.

Tendo em vista o abismo de investimento entre o PSG e os outros rivais nacionais, as duas derrotas já colocam a temporada em risco. A menos de um mês da ida das oitavas da Champions, o time francês também gera preocupação pela possibilidade de mais uma eliminação precoce no torneio, gerando mais uma decepção ao projeto que sonha em conquistar a Europa.

Desde que Neymar foi comprado por 222 milhões de euros em 2017, o time amargou três eliminações nas oitavas de final. O melhor resultado foi o vice em 2020, perdendo para o próprio Bayern, além de uma semi no ano seguinte, com o Manchester City como carrasco.

Com a camisa do PSG, Neymar tem 15 gols e 12 assistências em 23 jogos na temporada – números que já superam o rendimento entre 2021 e 2022. O brasileiro, porém, demonstrou abalo claro após a eliminação da seleção na Copa do Mundo diante da Croácia. Cair tão cedo na Champions seria outro duro golpe ao craque.