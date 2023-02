Em crise, PSG encara Bayern e tenta evitar ‘maldição das oitavas’

Paris Saint-Germain e Bayern de Munique entram em campo nesta terça-feira, 14, às 17h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pelo ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. A equipe francesa chega pressionada por duas derrotas seguidas, eliminação na Copa da França, problemas de vestiário, desfalques… e ainda precisa lidar com um espécie de maldição.

Desde 2017, quando Neymar e Kylian Mbappé foram contratados com o objetivo de guiar o time a uma inédita conquista da Champions, o PSG acumula eliminações precoces e traumáticas. e quando chegou mais perto, na decisão, o time foi derrotado justamente pelo Bayern.

Além de Neymar e Mbappé, o clube conta desde o ano passado com a maior das estrelas, Lionel Messi, quatro vezes campeão pelo Barcelona. Em sua primeira tentativa com o trio, o PSG caiu diante do Real Madrid nas oitavas, com uma inesperada derrota por 3 a 1, de virada.

A melhor campanha do PSG de Neymar na Champions foi na temporada 2019/2020, definida sem a presença de público, em Portugal, no auge da pandemia de Covid-19. Com grandes atuações de Neymar contra Borussia Dortmund, Atalanta e RB Leipzig no mata-mata, o time só parou na decisão, em derrota por 1 a 0 diante do Bayern de Munique, em Lisboa.

Em 2021, novamente o PSG bateu na trave, eliminado pelo Manchester City nas semifinais. Nos outros anos, a decepção foi ainda maior, com Neymar fora por lesão. Na primeira oportunidade, com uma fratura no quinto metatarso (um osso da parte frontal do pé) que comprometeu também a sua atuação na Copa do Mundo da Rússia, Neymar ficou de fora do jogo de volta na eliminação para o Real Madrid nas oitavas.

No ano seguinte, com nova lesão no metatarso, também perdeu o duelo das oitavas contra o Manchester United, em nova eliminação do clube francês.

Em cinco jogos nesta temporada da Champions, Neymar tem dois gols e três assistências. Relembre o retrospecto de PSG e de Neymar nas últimas edições:

Temporada 2021/2022

PSG eliminado pelo Real Madrid nas oitavas de final (3 a 2 no agregado)

Neymar: 6 jogos; 0 gol

Temporada 2020/2021

PSG eliminado pelo Manchester City na semifinal (4 a 1 agregado)

Neymar: 9 jogos; 6 gols

Temporada 2019/2020

PSG derrotado pelo Bayern de Munique na final (1 a 0)

Neymar: 7 jogos; 3 gols

Temporada 2018/2019

PSG eliminado pelo Manchester United nas oitavas de final (3 a 4 no agregado)

Neymar: 6 jogos; 5 gols

Temporada 2017/2018

PSG eliminado pelo Real Madrid nas oitavas de final (5 a 2 no agregado)

Neymar: 7 jogos; 6 gols