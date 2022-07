Em amistoso inglês, Gabriel Jesus volta a marcar com a camisa do Arsenal

A união entre Gabriel Jesus e Arsenal parece ter casado perfeitamente! Em pré-temporada nos Estados Unidos com o restante da equipe, o atacante brasileiro já mostrou resultado nas duas oportunidades que teve. Neste sábado, 16, Jesus foi titular pela primeira vez e participou da vitória por 2 a 0 diante do Everton.

No amistoso inglês disputado no M&T Bank Stadium, em Baltimore, Gabriel Jesus aproveitou a sobra no escanteio e abriu o marcador. Três minutos mais tarde, Saka ampliou e colocou ponto final no encontro.

O brasileiro e ex-Manchester City estreou com o Arsenal na sexta-feira, 08, em amistoso contra o Nuremberg. Na ocasião, Jesus entrou somente no segundo tempo e precisou de apenas dois minutos para balançar a rede – depois fechou a goleada por 5 a 3 e ainda deu uma assistência.

Em apenas dois jogos com a camisa dos Gunners, Gabriel Jesus soma 3 gols e uma assistência – uma participação em gol a cada 23 minutos e um gol a cada 30 minutos.

O Arsenal segue em pré-temporada nos Estados Unidos e volta a campo na próxima quarta, 20, provavelmente com Jesus em campo. O time do norte de Londres enfrenta a equipe local Orlando City, às 20h30 (horário de Brasília).

ELE NÃO PARA DE MARCAR! 🔥 Mais um gol de Gabriel Jesus com a camisa do Arsenal! O 1° da vitória parcial por 2-0.pic.twitter.com/9DRAFg7yay — Gunners Brazil (@gunners_brazil) July 17, 2022