‘El Clásico’: onde assistir a Real Madrid x Barcelona neste domingo

Atualizado em 14 out 2022, 16h13 - Publicado em 14 out 2022, 16h11

Por Da redação Atualizado em 14 out 2022, 16h13 - Publicado em 14 out 2022, 16h11

Real Madrid e Barcelona jogam neste domingo, 16, às 11h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela nona rodada do Campeonato Espanhol, em clássico valendo a liderança da competição. Não haverá transmissão do jogo em TV aberta ou fechada, apenas pelo serviço de streaming Star +.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Os dois times dividem o topo de LaLiga, com 22 pontos, com o Barça em vantagem nos critérios de desempate. Atual campeão nacional e da Europa, o Real Madrid chega ao duelo em fase mais favorável. Invicto na temporada, o time da capital espanhola já tem um pé nas oitavas de final da Liga dos Campeões. O grande destaque do plantel merengue, neste momento, é Vinicius Junior, enquanto Karim Benzema, o craque do ano passado, volta de lesão.

Sem o goleiro Thibaut Courtois, lesionado por ciatalgia (inflamação no nervo ciático), o treinador Carlo Ancelotti deve escalar o Real Madrid com: Lunin; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Tchouameni, Kroos, Modric, Valverde; Vinicius Júnior e Benzema.

Por outro lado, o Barcelona, que foi muito ativo no mercado e iniciou a temporada em alta, chega em baixa para o clássico. Em situação delicada na fase de grupo da Champions, a equipe blaugrana pode mudar a situação recente ao conquistar uma vitória sobre o maior rival.

O treinador Xavi Hernández deve escalar a equipe com: Ter Stegen, Koundé, Piqué, Eric García, Balde; Busquets, Gavi, Pedri; Dembélé, Lewandowski e Raphinha.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens