Duelo de invictos: Mourinho x Sevilla vai derrubar um tabu na Liga Europa

Sevilla e Roma decidem nesta quarta-feira, 31, às 16h (de Brasília), o título da Liga Europa na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria. O encontro entre as equipes define o primeiro campeão europeu da temporada e, curiosamente, também provocará a queda de uma significativa invencibilidade.

Maior campeão do torneio, o time espanhol jamais perdeu nas finais que disputou do torneio, enquanto os italianos se agarram no retrospecto do treinador José Mourinho, também vitorioso em todas as decisões europeias da carreira – contabilizados os três principais torneios do continente (Liga dos Campeões, Liga Europa e Conference League).

A equipe de Andaluzia têm aproveitamento máximo desde 2006, ano da primeira final, contra o Middlesbrough, até a última delas, em 2020, contra a Inter de Milão. Foram quatro triunfos nos 90 ou 120 minutos de jogo e outras duas em disputas de pênaltis.

José Mourinho, que tem a chance de seu sexto troféu europeu, também nunca saiu derrotado. Em 2004 e 2010, venceu a Liga dos Campeões. Em 2003 e 2017, conquistou a Liga Europa. E em 2022 também foi campeão da Conference League com a Roma.

A invecibilidade do Sevilla na Liga Europa:

2020 – Sevilla 3 x 2 Inter de Milão

2016 – Sevilla 3 x 1 Liverpool

2015 – Sevilla 3 x 2 Dnipro

2014 – Sevilla 0 (4) x (2) 0 Benfica

2007 – Sevilla 2 (3) x (1) 2 Espanyol

2006 – Sevilla 4 x 0 Middlesbrough

A invencibilidade de Mourinho em finais europeias:

2022 – Roma 1 x 0 Feyenoord (Conference)

2017 – Manchester United 2 x 0 Ajax (Liga Europa)

2010 – Inter de Milão 2 x 0 Bayern (Champions)

2004 – Porto 3 x 0 Monaco (Champions)

2003 – Porto 3 x 2 Celtic (Liga Europa)

Classificado para a sua sétima final, o Sevilla teve um duro caminho até a decisão. Nas semifinais, passou pela Juventus e, nas quartas, eliminou o Manchester United.

Do lado da Roma, a trajetória teve disputada semifinal contra o Bayer Leverkusen, segurando o ímpeto dos alemães após vitória por 1 a 0 em casa na primeiro partida. No duelo, a equipe de Mourinho finalizou apenas uma vez e passou a maior parte do jogo se defendendo.

A transmissão da decisão acontece nos canais abertos Cultura e SBT, no canal fechado ESPN e no serviço de streaming Star+.