Dortmund e PSG a um passo da taça; as brigas por título e rebaixamento

Está chegando ao fim a temporada do futebol europeu, com as disputas por título definidas na Itália, na Espanha e na Inglaterra e ainda abertas na Alemanha e na França, além de brigas acirradas por vagas europeias e salvação do rebaixamento. No último fim de semana, marcado por mais um caso de racismo contra Vinicius Junior em LaLiga, a Bundesliga sofreu uma reviravolta com o tropeço do Bayern que deixou o Borussia Dortmund a um passo da glória, bem como o PSG, que voltou a vencer com o brilho de Mbappé.

Confira o cenário das cinco grandes ligas europeias:

Premier League

O Manchester City consolidou o tricampeonato ao bater o Chelsea por 1 a 0 no domingo, 21. Outros destaques da rodada foram a classificação do Brighton para as competições europeias pela primeira vez em sua história e a salvação do Nottingham Forest, que não corre mais risco de rebaixamento.

Briga pelo título: o Manchester City consolidou a conquista após 36 rodadas ao chegar a 88 pontos, sete a mais que o Arsenal, que só tem mais um jogo por fazer.

Competições europeias: apesar da decepção pela perda do titulo, o Arsenal já pode celebrar o retorno à Champions League. Newcastle e Manchester United, com três pontos a mais e um jogo a menos que o Liverpool, também estão perto de garantir vaga no G4. O Brighton abriu vantagem sobre o Aston Villa e é provável que fique com a sexta vaga (Liga Europa), mas ao menos se garantiu na Conference League.

Rebaixamento: o Southampton, com 24 pontos, é o único já rebaixado matematicamente. Leicester (30), Leeds (31), e Everton (33) ainda brigam pela última vaga de salvação. O Nottingham, com 37 pontos, está livre.

Artilharia: Erling Haaland, do City, tem 36 gols, o recorde histórica da Premier League

1. Manchester City- 88 pontos (CAMPEÃO)

2. Arsenal – 81 pontos

3. Newcastle – 69 pontos

4. Manchester United – 66 pontos

5. Liverpool – 66 pontos

6. Brighton – 61 pontos

Serie A

O grito entalado por 33 anos enfim foi solto e o Napoli é o campeão do Italiano de 2022/2023. Assim, a emoção ficou reservada para as brigas por competições europeias.

Briga pelo título: o Napoli garantiu o fim de um jejum de 33 anos ainda na 33ª rodada.

Competições europeias: apenas o Napoli já está 100% garantido na Champions. Atualmente, Juventus, Lazio e Inter de Milão ocupam as outras três vagas, com Milan na Europa League e Atalanta na Conference; com a Roma na cola.

Rebaixamento: na última rodada, a Cremonese se juntou à tradicional Sampdoria e foi a segunda rebaixada da temporada. A duas rodadas do fim, Lecce (33 pontos), o Spezia (31) e o Hellas Verona (30) ainda lutam para escapar da última vaga de descenso.

Artilharia: Victor Osimhen, do Napoli, tem 23 gols, seguido por Lautaro Martínez, da Inter, com 20.

1. Napoli – 86 pontos (CAMPEÃO)

2. Juventus – 69 pontos

3. Lazio – 68 pontos

4. Inter – 66 pontos

5. Milan – 64 pontos

6. Atalanta – 61 pontos

7. Roma – 59 pontos

La Liga

O Campeonato Espanhol é aquele com cenário mais definido em termos de títulos e vagas europeias, a três rodadas do fim. A briga pelo rebaixamento, porém, segue acirrada.

Continua após a publicidade

Briga pelo título: o Barcelona consolidou seu 27º título com quatro rodadas de antecedência.

Competições europeias: o Atlético de Madri (72 pontos) e o Real Madrid (71) já estão matematicamente garantidos na próxima Champions, enquanto Real Sociedad (65) e Villarreal (60) brigam pela última vaga. O Betis (56) deve ir à Liga Europa, enquanto Athletic Bilbao (50), Girona (48) e Sevilla (48) brigam pela sétima colocação, que dá vaga para a Conference League.

Rebaixamento: o lanterna Elche é o único rebaixado. Atualmente, Espanyol (34 pontos) e Real Valladolid (35) são os outros na zona de descenso, mas Getafe (35), Cádiz (38), Celta (39) e Almería (39) ainda correm risco. O Valencia foi a 40 pontos e só uma combinação improvável de resultados o levaria à segunda divisão.

Artilharia: Robert Lewandowski é o “pichichi” com 22 gols, seguido por Karim Benzema, com 17.

1. Barcelona – 85 pontos (CAMPEÃO)

2. Atlético de Madri – 72 pontos

3. Real Madrid – 71 pontos

4. Real Sociedad – 65 pontos

5. Villarreal – 60 pontos

6. Betis – 56 pontos

7. Athletic Bilbao – 50 pontos

Ligue 1

Apesar do clima permanentemente conturbado, o PSG ficou perto de mais um título da Ligue 1 ao bater o Auxerre por 2 a 1, com dois gols de Kylian Mbappé. Na próxima rodada, a 37ª e penúltima, o clube pode se isolar como maior campeão nacional, com 11 troféus levantados.

Briga pelo título: o PSG tem 84 pontos, seis a mais que o vice-líder Lens, que ainda mantém esperança de título, mas precisa vencer suas duas últimas partidas e torcer para que a equipe da capital perca seus dois compromissos.

Competições europeias: apenas os dois primeiros colocados conquistam vaga direta na fase de grupos da Champions League. O Olympique de Marselha, com 73 pontos, ainda pode tomar a segunda vaga do Lens – está, ao menos, garantido na fase preliminar. O Monaco (65) ocupa a vaga para a Liga Europa e o Lille (63) briga com o Rennes (62) e o Lyon (59) pela vaga à Conference League.

Rebaixamento: Ajaccio, Troyes e Angers já estão rebaixados. Nantes (33), Auxerre (34) ou Strasbourg (39) ficarão com a última vaga do descenso.

Artilharia: Mbappé é o artilheiro com 28 gols, seguido por Lacazzette, do Lyon, com 26.

1. PSG – 84 pontos

2. Lens – 78 pontos

3. Olympique de Marselha – 73 pontos

4. Monaco – 65 pontos

5. Lille – 63 pontos

Bundesliga

A uma rodada do fim da Bundesliga, a briga pelo título segue acirrada e tem novo líder. O Bayern de Munique perdeu em casa para o RB Leipzig por 3 a 1 e foi ultrapassado pelo Borussia Dortund, que bateu o Augsburg, fora de casa, por 3 a 0, com dois gols de Sebastién Haller. Na rodada derradeira, o Dortmund encara o Mainz, em casa, e precisa de uma vitória simples para encerrar um jejum de 11 anos sem a taça; o atual decacampeão Bayern, por sua vez, visita o Colônia. A disputa pelo rebaixamento também reserva fortes emoções.

Briga pelo título: o Dortmund tem 70 pontos, contra 68 do Bayern, restando três pontos para cada em disputa.

Competições europeias: Borussia Dotrmund, Bayern e o RB Leipzig já estão garantidos na Champions. Union Berlin e Freiburg, empatados em 59 pontos, brigam pela última vaga. Quem ficar fora, estará na Liga Europa, enquanto Bayer Leverkusen, Wolfsburg e Eintracht Frankfurt brigam por vaga na Conference League.

Rebaixamento: O Hertha Berlim é o único já rebaixado matematicamente. Atualmente, as duas outras vagas são ocupadas por Schalke 04 (31 pontos) e Bochum (32), mas Stuttgart (32), Augsburg (34) e Hoffenheim (35) ainda correm risco.

Artilharia: Niclas Fülkrugg, do Werder Bremem, lidera com 16 gols, seguido por Nkinku, do Leipzig, com 14

1. Borussia Dortmund – 70 pontos

2. Bayern de Munique – 68 pontos

3. RB Leipzig – 63 pontos

4. Union Berlim – 59 pontos

5. Freiburg – 59 pontos