Dono do Chelsea sugere ‘all-star game’ na Premier League; quem ganharia?

O novo proprietário do Chelsea, o norte-americano Todd Boehly, fez uma sugestão inusitada aos times da Premier League: organizar um “all-star game”, ou jogo das estrelas, no fim da temporada, com duas equipes representando o Norte e o Sul do país se enfrentando em um amistoso. Segundo ele, a liga inglesa pode “aprender” com o modelo, usado nos Estados Unidos em esportes como basquete e beisebol.

“Espero que a Premier League aprenda um pouco da lição dos esportes americanos quando se trata de gerenciamento e promoção e realmente comece a perceber… Por que não existe um ‘all-star game’? Estrelas da Premier League, Norte contra o Sul, e, assim, financiar facilmente o que a pirâmide do futebol precisa”, disse o empresário em coletiva de imprensa.

A ideia não caiu muito bem na Inglaterra, e já foi ironizada pelo treinador do Liverpool, Jürgen Klopp – um dos mais críticos ao excesso de partidas no futebol. “Quando ele encontrar uma data para isso, pode me ligar. Nos esportes americanos, esses jogadores têm intervalos de quatro meses. Não tenho certeza se as pessoas querem ver isso, não é a seleção nacional. Jogadores de Arsenal e Tottenham juntos? Ótimo. Ele realmente disse isso?”, riu o alemão.

Como seriam os times?

A sugestão está longe de ser implementada na realidade, mas cabe um exercício de imaginação para projetar os possíveis times que representariam o Norte e o Sul da Inglaterra. Como no modelo americano as equipes titulares são escolhidas por votação dos torcedores, não necessariamente os jogadores em melhor forma seriam escalados, e sim os mais populares.

No Norte, que engloba equipes como Manchester City, Liverpool, Manchester United e Newcastle, um possível time titular teria: Alisson (Liverpool); Alexander-Arnold (Liverpool), Rúben Dias (City), Van Dijk (Liverpool) e Robertson (Liverpool); Casemiro (United), Thiago (Liverpool) e De Bruyne (City); Salah (Liverpool), Cristiano Ronaldo (United) e Haaland (City). Técnico: Pep Guardiola (City).

Já no Sul, a equipe seria formada basicamente pelos jogadores dos clubes de Londres, como Arsenal, Chelsea, Tottenham e West Ham. Uma escalação possível seria: Mendy (Chelsea); James (Chelsea), Romero (Tottenham), Thiago Silva (Chelsea) e Zinchenko (Arsenal); Jorginho (Chelsea), Kanté (Chelsea) e Lucas Paquetá (West Ham); Gabriel Jesus (Arsenal), Son (Tottenham) e Kane (Tottenham). Técnico: Antonio Conte (Tottenham).

