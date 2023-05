Do que City, Bayern e PSG precisam para serem campeões no fim de semana

A temporada europeia 2022/23 está chegando ao fim. Com as finais das competições continentais definidas, os campeonatos da Inglaterra, Alemanha e França seguem em aberto.

Assim, Manchester City, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, líderes de seus respectivos países, podem definir o título nacional já neste final de semana.

As ligas inglesa e alemã chegam à penúltima rodada, enquanto a francesa terá a antepenúltima disputada. Para desenhar as possibilidades de título, PLACAR desenhou cenários das grandes ligas europeias no final de semana.

Inglaterra

Líder com 85 pontos e com um jogo a menos, o Manchester City, finalista da FA Cup e Champions League, também está próximo do título inglês. Com quatro pontos à frente, pode ser campeão antes mesmo de entrar em campo, caso o Arsenal perca para o Nottingham Forest, neste sábado, 20.

De qualquer forma, uma vitória contra o Chelsea, no domingo, 21, garante o tricampeonato inglês consecutivo para os citizens, tendo em vista que o Arsenal só pode alcançar até 87 pontos. Para perder a liga, o time de Pep Guardiola teria que passar os seus próximos jogos na competição sem vencer.

20/5

13h30

Nottingham Forest x Arsenal – Star+

21/5

12h

Manchester City x Chelsea – ESPN e Star+

Alemanha

Continua após a publicidade

Trinta e duas das 34 rodadas da Bundesliga foram jogadas e a briga segue acirrada. Líder com um ponto a mais que o Dortmund, o Bayern pode conquistar mais um título neste fim de semana. Para isso, basta vencer o Red Bull Leipzig neste sábado, 20, e torcer para o Augsburg, contra os vice-líderes, no domingo, 21.

Entretanto, qualquer resultado que não seja uma vitória pode complicar a situação dos bávaros. Na última rodada, marcada para dia 27 de maio, o Bayern encara o Köln, enquanto os aurinegros enfrentam o Mainz, times sem grandes sonhos na competição.

20/5

13h30

Bayern de Munique x RB Leipzig – OneFootball

21/5

12h30

Augsburg x Borussia Dortmund – OneFootball

França

Decepcionante na temporada, o Paris Saint-Germain está prestes a conquistar mais um Campeonato Francês. Líder com seis pontos de vantagem para o Lens, dono da segunda posição, pode ser campeão apenas com um empate.

Caso o Lens perca seu jogo contra o Lorient, no domingo, 21, basta ao PSG pontuar contra o Auxerre, no mesmo dia, para garantir mais um troféu nacional. Caso ambos vençam, a briga segue viva, mas com muita vantagem parisiense.

21/5

12h05

Lorient x Lens – Star+

15h45

Auxerre x PSG – ESPN e Star+