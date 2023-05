Divórcio à vista: nova rixa com torcida do PSG pode selar saída de Neymar

A passagem de Neymar pelo Paris Saint-Germain parece cada vez mais próxima do fim, especialmente pelo atrito entre o jogador e a torcida. O último evento ocorreu na quarta-feira, 3, quando um grupo de torcedores foram até a porta da casa do brasileiro gritar para que ele deixe o clube: “Neymar, casse-toi” (“Neymar, vá embora”, em tradução livre para o português).

📸 PSG fans in front of Neymar's house pic.twitter.com/wXgIOBNM6M — ParisienTimes (@parisientimes) May 3, 2023

Neymar mora desde 2017 em Bougival, município de apenas 9.000 habitantes a cerca de 10 quilômetros do centro de treinamento do PSG. O prefeito Luc Wattelle classificou a situação como desastrosa.

“Mais uma vez com o senhor Neymar, a cidade fica refém de fatos que nada têm a ver com ela. Não entendo como o futebol se transforma em um acerto de contas em qualquer lugar que não seja um campo de jogo”, desabafou ao político, em entrevista ao jornal Le Parisien.

Segundo Wattelle, o protesto durou cerca de cinco minutos, sem registros de degradação ou conflitos. Desde então, o policiamento local impôs uma vigília próxima a residência do atleta.

Três dias antes, mais manifestos de ultras do PSG haviam sido registrados na porta do centro de treinamento de equipe com gritos hostis a Neymar, Messi, o técnico Chistopher Galtier e até mesmo o dono do clube, o catari Nasser Al-Khelaïfi.

Apesar da condenação dos atos por parte do PSG, o jogador respondeu à torcida. No story do Instagram, Neymar publicou a frase: “não deixe as pessoas te colocarem na tempestade delas, coloque-as na sua paz”.

Também na mesma rede social, curtiu um post do perfil Fui Clear, em que o influenciador Eduardo Semblano diz que o camisa 10 deveria deixar o time, aumentando as especulações em torno de um novo rumo ao fim da temporada.

Uma outra parte de torcedores manifestou apoio ao camisa 10 pelo Twitter com a hashtag SoutienNeymar (Apoie Neymar, em tradução livre para o português), com grande repercussão.

Incroyable. Le #SoutienNeymar est en Top 1 Tendance en France 🥹🥹🥹 On te soutiens tous @neymarjr on est avec toi ❤️💙 pic.twitter.com/pTgd05rua8 — 𝐍𝐄𝐘𝐊𝐈 💎🇧🇷 (@NaikyOh6) May 3, 2023

Contratado em 2017 por 222 milhões de euros (812 milhões de reais pela cotação da época), Neymar não conseguiu levar o PSG ao maior objetivo: vencer a Liga dos Campeões.

Sofrendo com lesões nesse período, o atacante não demorou a entrar em atrito com a torcida. Um dos casos foi em 2019, quando o brasileiro sofreu com vaias da própria torcida sempre que pegava na bola. No mesmo jogo, uma faixa em português pedia para que o pai do jogador o vendesse: “Neymar Sr., venda seu filho na Vila Mimosa!”, em referência a uma zona de prostituição no Rio de Janeiro.

Torcida do PSG: “Neymar Sr. venda sei filho na Vila Mimosa” Ofensas em português e espanhol no Parque dos Príncipes, já que o jogador e seu “staff” não aprenderam francês depois de dois anos em Paris. pic.twitter.com/1pByJveGu3 — Marcelo Bechler (@marcelobechler) September 14, 2019

Atualmente, ele se recupera de uma cirurgia no tornozelo direito e não entra em campo desde fevereiro. Desde então, o PSG foi eliminado nas oitavas de final da Champions e tropeçou recentemente no Campeonato Francês, apesar da liderança. Mesmo fora de ação, o brasileiro foi escolhido como um dos alvos, junto a Lionel Messi e Marco Verratti.

No final de abril, antes da explosão das cobranças da torcida, o tabloide inglês The Sun publicou que o Manchester United pode ser um dos destinos de Neymar para a próxima temporada. De acordo com a publicação, caso o clube inglês seja comprado pelo xeque Jassim bin Hamad Al-Thani, um dos banqueiros mais ricos do Catar, o craque brasileiro será um alvo.

Neymar fez 28 jogos pelo PSG nesta temporada, marcou 18 gols e deu 16 assistências. Esses tentos, porém, saíram em grande maioria no Campeonato Francês e apenas quatro participações aconteceram na cobiçada Liga dos Campeões.