Diretor do Dortmund sobre recusa a CR7: ‘Não dependemos de redes sociais’

Antes de acertar com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo negociou, sem sucesso, com diversos clubes europeus. A recusa de equipes importantes em bancar o altíssimo salário do astro português de 38 anos, inclusive, foi apontada como o motivo de seu “divórcio” com o agente Jorge Mendes. Nesta semana, o diretor-geral do Borussia Dortmund, Carsten Cramer, admitiu que houve um contato e explicou por que o clube alemão rejeitou o que seria a contratação mais badalada de sua história.

Cramer disse, em entrevista à revista Kicker, que Cristiano Ronaldo não se encaixa na filosofia de contratações do clube. “O valor do Borussia Dortmund não depende do número de seguidores nas redes sociais. Somos um clube de futebol, essa é a ideia mais importante. Podemos ter as melhores ideias de marketing do mundo, mas se depois perdemos por 3 a 0 para o Freiburg em casa de nada adianta.” Cristiano Ronaldo é a pessoa com mais seguidores no Instagram (550 milhões), contra “apenas” 17 milhões do Dortmund.

Na mesma entrevista, sem se alongar no tema Cristiano Ronaldo, o dirigente exaltou a torcida do Borussia Dortmund, que costuma lotar o Signal Iduna Park e é reconhecida como uma das mais fanáticas na Europa. “É uma benção ter torcedores. Que marca possui torcedores? A maioria tem clientes. Vendemos 500.000 camisas por ano para os torcedores, eles se tornam embaixadores do Borussia Dortmund”.

O Borussia Dortmund vive bom momento, em segundo na Bundesliga empatado em 43 pontos com o líder Bayern de Munique e o terceiro colocado Union Berlin, e abriu vantagem por 1 a 0 sobre o Chelsea, em casa, nas oitavas da Liga dos Campeões. O Al-Nassr de Cristiano também disputa o topo de sua liga nacional, empatado em 40 pontos com Al Ittihad e Al Shabab. O veterano tem cinco gols em cinco jogos pela nova equipe.