Dinamarca x França: onde assistir à Nations League neste domingo

Dinamarca e França entram em campo neste domingo, 25, às 15h45 (de Brasília), pela sexta e última rodada da Nations League. O jogo no estádio Parken, em Copenhague, é decisivo para a equipe francesa na briga contra o rebaixamento na competição europeia. A partida terá transmissão pelo canal fechado ESPN e pelo serviço de streaming Star+.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Atual campeã do torneio, a França somou os primeiros três pontos na competição apenas na última rodada, com um 2 a 0 sobre a Áustria. Antes, não havia vencido nenhuma das quatro partidas.

Com isso, os Bleus ocupam o terceiro lugar, com cinco pontos, apenas um a mais que a Áustria. Ou seja, precisa apenas de si para permanecer na elite europeia. Em caso de derrota francesa e vitória austríaca, a atual campeã seria rebaixada.

Continua após a publicidade

Didier Deschamps teve problemas para a convocação, em razão de lesões. Nomes como Benzema, Pogba e Kanté sequer foram chamados para os compromissos. Desse modo, o treinador deve escalar a França com: Maignan; Clauss, Koundé, Varane, Badiashile, Mendy; Tchouaméni, Fofana; Mbappé, Giroud e Griezmann.

Por outro lado, a Dinamarca vive situação mais confortável. Com três vitórias e duas derrotas em cinco jogos, ocupa o segundo lugar do grupo 1 com nove pontos.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Nations League

15h45

Dinamarca x França – ESPN e Star+

Holanda x Bélgica – Sportv

Áustria x Croácia – Star+

País de Gales x Polônia – Sportv 3

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!