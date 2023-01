Destaque da Premier, jogador japonês escreveu tese acadêmica sobre dribles

Responsável pelo golaço da virada do Brighton que eliminou o Liverpool da Copa da Liga Inglesa no último domingo, 29, o atacante japonês Kaoru Mitoma é um dos grandes destaques da equipe nesta temporada. Aos 25 anos, o jogador trilhou um caminho nada comum aos jogadores de futebol. Antes de virar atleta profissional, preferiu dedicar-se à vida acadêmica e desenvolveu uma tese de graduação sobre uma de suas grandes habilidades: o drible.

A pintura que o camisa 22 do Brighton anotou sobre o Liverpool ocorreu aos 46 minutos do segundo tempo. Após cruzamento de Pervis Estupiñan, Mitoma dominou a bola e, sem deixar a mesma cair no chão, cortou dos adversários e chutou com categoria no ângulo.

Em entrevista coletiva, o técnico da equipe, Roberto De Zerbi, exaltou o atleta: “ele é um jogador incrível que eu acho que pode jogar um degrau acima”.

O atleta japonês vive, de fato, ótima fase. São seis gols e três assistências nos últimos 11 jogos pela equipe. Além de ser, na atual temporada do Campeonato Inglês, o terceiro jogador que mais aplica dribles e o quinto que mais dá em assistências completas por jogo, segundo estatísticas da Sky Sports.

Natural da cidade de Kawasaki, província de Kanagawa, no litoral do Japão, Kaoru Mitoma estreou como atleta profissional tardiamente. Aos 18 anos ele era um dos destaque das categorias de base do Kawasaki Frontale, time da primeira divisão do futebol japonês, mas pediu liberação do clube para cursar Educação Física na Universidade de Tsukuba.

Durante a graduação, Mitoma atuou no futebol universitário e desenvolveu um projeto de estudar o próprio corpo durante os dribles. Para resolver a pesquisa, o estudante fixou uma câmera GoPro na cabeça, o que permitia gravar os movimentos e analisá-los em relação ao adversário.

O segredo para um drible perfeito, segundo Kaoru escreveu na tese, seria mudar o centro da gravidade: “Tenho consciência de mudar o centro de gravidade do adversário. Se eu conseguir mover o corpo do adversário, eu ganho”, afirmou em um dos trechos.

Em entrevista ao site da Federação de Futebol do Japão, o professor da Universidade que auxiliou Mitoma na pesquisa, Koido Masaaki, confessou que o jogador não era um grande artilheiro na faculdade, mas sempre esteve focado em evoluir.

“Ele era muito sério. Os defensores sabem o que Mitoma fará a seguir, mas de alguma forma não podem detê-lo”, afirmou.

Na temporada 2020/2021, com 22 anos e depois de se formar, Mitoma retornou ao antigo clube, o Kawasaki Frontale, para assinar o contrato profissional. Foram 30 gols marcados em 64 jogos pela equipe titular, além de ser campeão da Taça do Japão e do Campeonato Japonês.

Um ano depois, já procurado por vários clubes do futebol europeu, o atacante japonês transferiu-se para o Brighton por 3 milhões de euros, mas sem sequer estrear pelo clube foi emprestado ao Royal Union Saint-Gilloise, da Bélgica.

O empréstimo durou um ano, tendo o atleta disputado 29 jogos e marcado sete vezes. O atacante estreou pelo clube inglês apenas em agosto do ano passado. De lá para cá são 19 jogos e um desempenho proveitoso, que o fez ser convocado para a Copa do Mundo do Catar pela seleção japonesa.

Curiosamente, Mitoma foi protagonista de um dos lances mais polémicos do Mundial do Catar. O camisa 9 evitou por milímetros a saída de bola que deu origem ao cruzamento para o gol da surpreendente virada do Japão, por 2 a 1, sobre a favorita Espanha no grupo E. O bandeira anulou o gol, mas após alguns minutos de checagem, o VAR detectou que a bola não havia saído e validou o gol.