Destaque da Copa, Bellingham fica mais perto do Real Madrid

O Real Madrid segue de olho em Jude Bellingham e cresce a expectativa para que a negociação se concretize. O meia inglês de 19 anos do Borussia Dortmund, um dos destaques da última Copa do Mundo, também boas propostas da Premier League à mesa, mas já manifestou dar prioridade ao maior campeão europeu na próxima janela de transferência, segundo revelou nesta quinta-feira, 22, o jornal espanhol As.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Que Bellingham deixará o Dortmund já é praticamente certo. Ele também recebeu ofertas do Manchester City e dos rivais Manchester United e Liverpool, mas de acordo com a reportagem não tem pretensão de retornar à Inglaterra. Ele foi revelado pelo Birmingham City e estrou na equipe profissional ecom apenas 16 anos.

O Real Madrid ouviu do estafe do jogador que seria a primeira opção e por isso já monta uma operação para que Bellingham seja o grande reforço do time em 2023. Segundo a imprensa europeia, o valor do acordo deve girar em torno de 120 milhões de euros (mais de 650 milhões de reais pela cotação atual).

Bellingham é visto como substituto natural de Luka Modric, de 37 anos, e a ideia é que o jovem inglês já entre em campo no início de 2023, ao lado do craque croata, para favorecer sua adaptação. Para o setor, o clube investiu em outros jovens talentos nos últimos anos: os franceses Eduardo Camaviga, e Aurélien Tchouameni e o uruguaio Federico Valverde.

Bellingham foi o único titular absoluto da seleção inglesa na Copa do Mundo do Catar que não atua na Premier League e deixou o Catar como o grande destaque do English Team.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens