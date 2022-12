Darwin Núñez: de promessa de 100 milhões a virar ‘meme’ por gols perdidos

Atacante do Liverpool, atual sexto colocado da Premier League, Darwin Núñez não vive sua melhor fase dentro de campo. O uruguaio de 23 anos trocou o Benfica pela equipe inglesa, em transferência que pode chegar a até 100 milhões de euros, na última janela de transferências do meio de ano. Apesar do altíssimo valor, o desempenho em campo tem incomodado a torcida e feito o jogador virar ‘meme’ nas redes sociais, pelo excesso de gols perdidos.

Darwin tem nove gols e três assistências em 20 partidas pelos Reds. Mas os números poderiam ser bem superiores, se a taxa de conversão de suas finalizações fosse superior. De acordo com o Sofascore, foram 12 grandes chances perdidas em 11 jogos do Campeonato Inglês – quatro delas, só na vitória sobre o Aston Villa, na última segunda-feira, 26.

Em dados levantados pelo analista Thomaz Freitas, também é possível notar a pouca efetividade do uruguaio na temporada. Utilizando o método do xG (expected goals, que em português significa gols esperados), estatística que calcula a probabilidade de um gol acontecer dependendo do local e das condições de uma finalização, percebe-se o baixo aproveitamento do centroavante.

Nesta temporada, era esperado que Núñez tivesse 11,8 gols considerando os chutes que deu, mas ele tem apenas 10, incluindo jogos com a seleção uruguaia. Como comparação, na temporada passada – a que impressionou o Liverpool a ponto de desembolsar um valor altíssimo por sua contratação -, o atacante marcou 31 vezes, sendo que seus “gols esperados” foram de apenas 17,8. Ou seja: foi uma temporada “iluminada”, em que suas finalizações entraram muito mais do que o normal.

Não demorou para as redes sociais se utilizarem desses lances para piadas. Além dos memes, vídeos dos gols perdidos pelo atacante também circulam, o que também causa cobrança e críticas à contratação do Liverpool, infladas pelo preço pago.

🚨 ATENÇÃO: Real Madrid e Barcelona estariam disputando fortemente Darwin Nunez para a próxima temporada. O Real Madrid quer que Darwin vá para o Barcelona, e o Barcelona quer que Darwin vá para o Real Madrid. pic.twitter.com/CBj4udxNuY — eduardo rodrigues (@edu_rodgs) December 26, 2022

O treinador Jürgen Klopp foi na contramão das brincadeiras e excessos sobre a fase do seu atleta. Em entrevista após a partida contra o Aston Villa, disse: “Não é fácil. Ele não pode só fechar os olhos, bater na bola e mandar ela entrar. Atacantes passam por isso de vez em quando. Eu não comecei ontem e já tive alguns atacantes. Eu sei que fazer gols desde o início não é importante. Tem coisas muito mais importantes do que fazer gols. No fim das contas, você olha para trás e não fica imaginando quantas grandes chances eles perderam no início. Você só precisa ficar calmo”.

Minimizando a questão, o treinador alemão elogiou outros momentos de Darwin durante o jogo. O atacante, que é bastante rápido e forte, costuma ser importante no processo de desestabilizar o sistema defensivo adversário e, apesar de desperdiçar muitas chances claras, é o vice-artilheiro do time na temporada, atrás apenas de Mohamed Salah.

