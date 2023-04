Danilo vira titular absoluto na Inglaterra e vive fase de artilheiro

Destaque no Palmeiras de Abel Ferreira, o volante e meia Danilo precisou de quatro meses para se adaptar ao futebol inglês, mas parece cada vez mais confortável com a camisa do Nottingham Forest. Neste sábado, 29, o brasileiro entrou em campo como titular pela sétima partida seguida e balançou a rede na derrota por 2 a 1 contra o Brentford.

Danilo deixou o Palmeiras e rumou à Premier League no início do ano, em janeiro, junto com o companheiro Gustavo Scarpa. Desde então, o brasileiro apresentava dificuldades para se destacar na terra do Rei, fato que parece ter mudado durante o último mês.

Assim que chegou, o brasileiro virou peça na equipe de Steve Cooper e entrou em campo em cinco partidas. Depois disso, Danilo perdeu espaço e ficou de fevereiro até o final de março sem jogar, apenas no banco de reserva.

Tudo mudou no início de abril, quando Danilo foi titular na partida contra o Wolverhampton e deixou uma assistência para o gol de Brennan Johnson no empate por 1 a 1, no City Ground, casa do Nottingham Forest. Desde então e pela primeira vez pelo clube inglês, o volante foi titular e emendou sete jogos seguidos.

Danilo (22 anos) pelo Nottingham Forest: ⚔️ 12 jogos (10 titular)

⚽️ 2 gols

🅰️ 1 assistência

🦾 59 bolas recuperadas (!)

🆚 19 desarmes

👊 3 faltas (!)

👟 11 chutes (5 no gol)

🔄 13/17 dribles certos (76%!)

💯 Nota Sofascore 6.88 Continua após a publicidade 🔎 Marcou 2 gols nos últimos 2 jogos! 🇧🇷🔥 pic.twitter.com/YngMzyRBkp — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) April 29, 2023

A sequência rendeu bons resultados para o brasileiro, que marcou nas últimas duas partidas seguidas: na vitória contra o Brighton, por 3 a 1, e na derrota para o Brentford, por 2 a 1.

Nos últimos sete jogos, são três participações diretas em gol, além da contribuição defensiva: 59 bolas recuperadas e 19 desarmes, segundo SofaScore.

O Nottingham Forest também com os brasileiros Felipe (ex-Corinthians), Renan Lodi (ex-Athletico) e Scarpa (Ex-Palmeiras). A equipe inglesa luta contra o rebaixamento e é a primeira fora da zona de descenso. O próximo compromisso acontece na segunda-feira, dia 08 de maio, contra o lanterna Southampton, em casa, às 16h (de Brasília).