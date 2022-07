Cristiano Ronaldo soma nova rejeição no mercado e tenta rescindir contrato

A saga de Cristiano Ronaldo em busca de um novo clube para jogar a Liga dos Campeões da próxima temporada ganhou uma nova frustração: o Atlético de Madri é o último clube a anunciar que não pretende contratar um dos maiores artilheiros da história. Em meio a negativas públicas da diretoria e de protestos de torcedores contra sua possível chegada, o português resolveu agora pedir pra ter seu contrato com o Manchester United rescindido, segundo o jornal Daily Mail.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Cristiano, 37 anos, tem mais um ano de contrato, mas desde o início da janela de transferências tem tentado forçar uma saída. Ele pediu para ser vendido, não se reapresentou para a pré-temporada alegando problemas familiares e teve seu nome oferecido a vários clubes europeus por seu agente Jorge Mendes, em busca de uma negociação. Até agora, só recebeu negativas.

O Bayern de Munique e o Chelsea rejeitaram publicamente, por declarações do diretor Oliver Kahn e do treinador Thomas Tuchel, a possibilidade de contratar Ronaldo. O Paris Saint-Germain também teria recusado o negócio, de acordo com o jornal Le Parisien. Agora, o presidente do Atlético de Madri, Enrique Cerezo, disse não saber “quem inventou essa história”, enquanto os torcedores do clube ergueram uma faixa em amistoso de pré-temporada com os dizeres “CR7 não é bem-vindo”.

Um ano depois de forçar uma saída da Juventus, da Itália, e voltar ao Manchester United, clube onde conquistou a idolatria e o título de melhor jogador do mundo em sua primeira passagem entre 2003 e 2009, Cristiano pode novamente deixar um clube pela porta dos fundos. Na temporada passada, o camisa 7 foi o artilheiro do United, com 24 gols, mas a equipe caiu nas oitavas de final da Liga dos Campeões (justamente para o Atlético de Madri) e terminou em sexto no Campeonato Inglês.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!