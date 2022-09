Cristiano Ronaldo recusou proposta de R$ 1,2 bi de time árabe, diz TV

O astro português Cristiano Ronaldo, do Manchester United, rejeitou uma proposta de 242 milhões de euros (1,2 bilhão de reais pela cotação atual) na última janela de transferências, encerrada em 1º de setembro na Inglaterra. A oferta foi feita pelo Al Hilal, da Arábia Saudita, segundo as emissoras CNN e TVI, ambas de Portugal, além de jornais europeus. O negócio foi frustrado por uma negativa do próprio atleta.

O montante seria referente somente a salários em um contrato de duas temporadas. Ele receberia, aproximadamente, 2,3 milhões de euros por semana (11,8 milhões de reais). Além disso, a negociação também envolveria cerca de 108 milhões de reais para intermediários.

Em entrevista ao tabloide inglês The Athletic, Yasser Almisehal, presidente da Federação de Futebol da Arábia Saudita, disse que gostaria de ver o jogador atuando no país, mas que “isso não acontecerá antes de janeiro”, data da reabertura da janela de transferências.

Aos 37 anos, Cristiano Ronaldo externou insatisfação por ficar de fora de uma Liga dos Campeões após 19 participações consecutivas.

O português coleciona recordes na Champions: mais gols (141), mais jogos (187) e mais assistências (42). Ele também busca igualar o recorde de taças (seis) que pertence a Gento, lenda do Real Madrid, que morreu em janeiro.

Outros atletas como os ex-colegas Luka Modric, Toni Kroos e Karim Benzema, e seu eterno antagonista Lionel Messi, do Barcelona, também têm cinco taças e podem superá-lo.

Atualmente na reserva do United, desde a chegada do novo técnico Erik Ten Hag, chegou a ter nos últimos dias de janela o nome especulado em transferências para o Napoli e o Sporting, este último o clube que o formou. As negociações não foram adiante.

Artilheiro da última temporada, com 24 gols em 38 jogos, ele ainda não marcou nas sete partidas em que atuou até aqui desde agosto. Foi titular na derrota por 1 a 0 diante da Real Sociedad, na estreia da Liga Europa, após quatro jogos consecutivos na reserva.

