Cristiano Ronaldo quer sair se o United não contratar mais, diz jornal

Cristiano Ronaldo pode estar de saída do Manchester United. Sem vaga na Liga dos Campeões, o que deixaria o português fora da competição após 19 edições, o time inglês não se movimenta com intensidade no mercado de transferências, o que faz o atacante cogitar a mudança de ares. De acordo com o jornal Record, de Portugal, o craque não acredita que o novo treinador Erik ten Hag tenha peças para fazer um trabalho à altura.

Ídolo do United, onde conquistou uma Champions League, um Mundial e três títulos da Premier League durante sua primeira passagem, Cristiano não conseguiu levantar troféus na última temporada. Seus 24 gols em 38 jogos não foram suficientes para conduzir a equipe ao sucesso.

Entretanto, o português tem mais um ano de contrato com o time de Manchester, o que exigiria uma quebra no vínculo para a transferência. Aos 37 anos, Cristiano Ronaldo tem 813 gols e é o maior artilheiro da história em jogos oficiais. O atacante não marca menos de 20 vezes em uma temporada desde 2005/06, ainda durante a primeira passagem pelo United.

