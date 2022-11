Cristiano Ronaldo pode desbancar Messi em projeto de Beckham na MLS

Cristiano Ronaldo pode desencadear uma nova disputa com Lionel Messi, mas, desta vez, bem longe dos gramados. Segundo o jornal britânico The Sun, os efeitos da prévia da entrevista-bomba do atacante português do Manchester United fizeram David Beckham, ex-jogador e atual dono do Inter Miami, time da MLS, repensar sobre a tentativa de contratação ao argentino na próxima temporada, alvo principal da equipe após o término do contrato com o Paris Saint-Germain, em junho do ano que vem.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

“O proprietário já conversou com os representantes de Ronaldo e foi informado de que ele está interessado em uma mudança para os Estados Unidos”, diz um trecho da publicação.

“O superastro argentino Lionel Messi continua sendo o alvo número 1 do time de Beckham, mas a disponibilidade de Ronaldo alertou o ex-capitão da seleção inglesa”, acrescenta o periódico.

Na entrevista ao jornalista britânico Piers Morgan, da emissora Talk TV, com quem mantém relação próxima e para quem já concedeu outras entrevistas exclusivas, o camisa 7 disse que se sentiu traído com os últimos acontecimentos e fez duras críticas ao técnico holandês Erik Ten Hag, a quem diz não respeitar, e a membros da diretoria do clube britânico.

O tom deixou claro que o atacante de 37 anos já não se vê mais nos planos do clube. Ele, inclusive, chegou a se comparar ao pintor espanhol Pablo Picasso (1881-1973) para mostrar que não se opõe a uma mudança de ares.

Continua após a publicidade

“Como Picasso disse, é preciso destruir para reconstruir. Se começarem por mim, isso não é um problema. Um clube desse tamanho deveria estar no topo, mas não é o caso. Não tem desculpa. Amo o Manchester United, os torcedores, eles estão sempre do meu lado. Mas se eles queres fazer de forma diferente, têm de mudar muitas, muitas coisas.“

Caso seja contratado, o português ocuparia a lacuna deixada pelo argentino Gonzalo Higuaín, antigo companheiro no Real Madrid, que se aposentou recentemente. Curiosamente, passaria a ser comandado por Phil Neville, ex-lateral do United e irmão de Gary Neville, comentarista esportivo e desafeto público do jogador.

“É difícil ouvir as críticas de pessoas com quem jogamos. Gary Neville é um deles, também. As pessoas podem ter as suas opiniões, mas não sabem ao certo o que se passa dentro do centro de treinamentos ou até na minha vida. Não deviam ouvir apenas uma versão, deviam ouvir a minha versão também. É fácil criticar, não sabendo da história por completo, fica fácil. Mas, como disse antes, faz parte”, afirmou na mesma entrevista a Talk TV.

Messi tem contrato com o PSG até junho, mas permanência incerta e também ligada a outras possibilidades. De acordo com a jornalista argentina Veronica Brunati, que é próxima a família do jogador, ele voltará a ser jogador do Barcelona a partir de 1º de julho de 2023.

O The Sun ainda afirma em outra reportagem que o United definiu Kylian Mbappé como o substituto ideal para CR7. Recentemente, o Mirror apontou que o clube já prepara uma oferta de 150 milhões de libras (945 milhões de reais) pelo jogador do PSG, mas que a negociação está diretamente associada a saída de Ronaldo. Outra opção é o nigeriano Victor Osimhen, do Napoli.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!