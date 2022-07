Cristiano Ronaldo não se apresenta ao Manchester United para pré-temporada

O atacante Cristiano Ronaldo não se apresentou ao Manchester United nesta segunda-feira, 4, data em que estava marcado o início da pré-temporada para ele e outros jogadores que tiveram compromissos com suas seleções no meio do ano. O jogador de 37 anos já pediu ao clube para liberá-lo caso chegue uma oferta atraente. Segundo o jornal The Sun, “motivos familiares” foram a causa da ausência do português.

O jornal The Times publicou no sábado, 2, que Cristiano comunicou ao United seu desejo de sair, pedindo que o clube o negocie. O time de Manchester pagou 20 milhões de euros há apenas um ano para repatriar o craque, que queria sair da Juventus, da Itália. Na temporada passada, o atacante fez 24 gols em 38 jogos, mas a equipe não passou das oitavas de final da Liga dos Campeões e terminou em sexto no Campeonato Inglês.

Cristiano tem mais um ano de contrato com o United, mas a ausência da equipe na próxima Liga dos Campeões – competição da qual ele é o artilheiro histórico, com 140 gols – pesa bastante no desejo do português de trocar de time. Além disso, ele teria se queixado de uma “falta de ambição” da diretoria no mercado de transferências. Até agora, o United fechou apenas com o lateral esquerdo holandês Tyrell Malacia, do Feyenoord.

Segundo o canal britânico Sky Sports, o agente de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, ofereceu o camisa 7 ao Bayern de Munique, mas os alemães não se interessaram pela contratação. O empresário deve seguir buscando um clube para o craque insatisfeito nas próximas semanas. A janela de transferências na Europa fecha no fim de agosto.

Sob o comando do novo treinador Erik ten Hag, que veio do Ajax, da Holanda, o time se prepara para uma turnê de pré-temporada na Tailândia e na Austrália. A delegação viaja já na próxima sexta-feira, 8 – ainda não se sabe se com Cristiano Ronaldo a bordo.

