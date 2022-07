Cristiano Ronaldo não fará turnê de pré-temporada com o Manchester United

A novela de Cristiano Ronaldo no Manchester United ganhou novos capítulos nesta quinta-feira, 7. O craque português, que não apareceu na reapresentação da equipe na segunda-feira, não fará parte do elenco para a turnê de pré-temporada do time na Tailândia e na Austrália. O jogador permanecerá em Lisboa, Portugal, para cuidar de “questões familiares”, segundo o clube.

Segundo informações do jornal Daily Mirror, o clube inglês não irá multar o atacante e concedeu folga adicional ao atleta para cuidar de problemas pessoais. Cristiano, 37 anos, tem contrato até junho de 2023 e foi o artilheiro do time na última temporada, com 24 gols em 39 jogos.

Sem o camisa 7, a delegação do United embarca para a Ásia nesta sexta-feira, 8, e faz seu primeiro jogo da pré-temporada em um clássico contra o Liverpool, em 12 de julho, em Bangkok, capital da Tailândia. Depois, viaja para Melbourne, na Austrália, onde enfrenta o time local Melbourne Victory, no dia 15, e o inglês Crystal Palace, no dia 19. Por fim, fecha a turnê em Perth, também na Austrália, contra o Aston Villa, no dia 23.

A permanência de Cristiano Ronaldo em Old Trafford na próxima temporada é incerta. Segundo veículos estrangeiros, o craque português está insatisfeito com a falta de reforços no clube e já procura uma nova equipe para disputar a Liga dos Campeões. Ele foi oferecido ao Chelsea e ao Bayern de Munique, mas as negociações com o time de Londres, por enquanto, não avançaram, enquanto dirigentes da equipe alemã já descartaram publicamente a contratação.

