“Cristiano Ronaldo não está à venda”, diz treinador do Manchester United

O treinador do Manchester United, o holandês Erik ten Hag, afirmou nesta segunda-feira, 11, que o atacante Cristiano Ronaldo “não está à venda”. O craque português não se reapresentou para a pré-temporada da equipe e ficou fora da turnê do elenco pela Tailândia e pela Austrália, alegando problemas familiares. Segundo o técnico, CR7 não manifestou a ele o desejo de sair do clube.

“Ele não está conosco devido a questões pessoais. Estamos contando com ele para a nova temporada, é apenas isso. Estou ansioso por trabalhar com ele e alcançarmos o sucesso juntos. Cristiano Ronaldo não está à venda”, disse Ten Hag em coletiva de imprensa em Bangkok, capital tailandesa.

“Nós nos falamos antes dessa situação toda acontecer, tivemos uma conversa muito boa. Ele não me falou que quer sair, mas eu li a respeito. O que posso confirmar é que foi uma conversa positiva”, completou o treinador.

De acordo com a imprensa britânica, Cristiano já afirmou ao Manchester United que quer sair e pediu para o clube aceitar propostas que cheguem por ele. A insatisfação seria pela falta de contratações de peso e pela vontade de disputar a Liga dos Campeões, já que a equipe terminou em sexto lugar no Campeonato Inglês e não conseguiu a vaga. O contrato de Ronaldo vai até junho de 2023.

Sem seu artilheiro da temporada passada, o United enfrenta o Liverpool nesta quinta-feira, 12, em amistoso de pré-temporada na Tailândia. A bola rola a partir das 10h (de Brasília).

