Cristiano Ronaldo está furioso por ser reserva, diz treinador do United

O Manchester United ainda não encontrou seu caminho na atual temporada. Vindo de uma derrota dolorida por 6 a 3 para o rival Manchester City, o treinador Erik ten Hag vem sendo alvo de contestações, especialmente por deixar Cristiano Ronaldo como reserva. O holandês admitiu a insatisfação do atacante por ficar no banco, mas disse que ele parece “feliz” nos treinos.

Em coletiva de imprensa na véspera do jogo contra o Omonia Nicosia, do Chipre, pela Liga Europa, o técnico holandês falou sobre a situação de Ronaldo. Ten Hag, muito criticado por suas escolhas, negou problemas internos no elenco. “Ele treina bem e está de bom humor nos treinos. Mas claro que ele quer jogar e fica furioso quando está na reserva”.

O atacante de 37 anos protagonizou as notícias da pré-temporada, pela vontade de trocar de clube para jogar a Champions League. Acabou ficando no United e, até aqui, entrou em campo oito vezes, sendo três como titular, e marcou apenas um gol. Vivendo o pior início de temporada de sua carreira, não tem recebido tantas chances do novo treinador.

Nesse sentido, o jornal inglês The Telegraph informou que o craque deve deixar o Manchester United em janeiro. De acordo com a publicação britânica, Ten Hag não fará esforços contra a saída de Cristiano Ronaldo, tendo em vista o baixo aproveitamento do camisa 7 na temporada e o fato de que seu contrato se encerra em julho do ano que vem.

