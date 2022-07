Cristiano Ronaldo é rejeitado por grandes europeus e vive situação inédita

Um dos maiores jogadores da história do futebol vive uma situação inédita na carreira: em vez de ver os principais clubes do mundo brigando por sua contratação, acumula portas fechadas nas últimas semanas. Cristiano Ronaldo, aos 37 anos, quer sair do Manchester United, mas pelo menos três equipes de ponta já recusaram seus serviços: Bayern de Munique, Paris Saint-Germain e Chelsea.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Insatisfeito com a falta de reforços no United e a não classificação à Liga dos Campeões, Cristiano quer mudar de ares um ano antes do fim de seu contrato. Com isso, seu empresário, o português Jorge Mendes, passou a sondar outros grandes da Europa para ver quem teria interesse em contar com seu cliente, cinco vezes o melhor do mundo, maior artilheiro da Champions e autor de 24 gols na temporada passada.

O primeiro a recusar publicamente foi o Bayern. “Por mais que eu aprecie Cristiano Ronaldo como um dos maiores, uma transferência não se encaixaria em nossa filosofia”, disse o diretor de futebol e ex-goleiro Oliver Kahn à revista Kicker. Mesmo com o astro Robert Lewandowski pressionando por uma transferência para o Barcelona, o time alemão não vê em CR7 a peça de reposição ideal.

De acordo com o jornal Le Parisien, Mendes também ofereceu Cristiano ao PSG, mas o clube francês avisou que não tem condições de acomodar o português em um elenco que já conta com Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé – este último, aliás, inchou ainda mais a folha salarial ao renovar até 2025, como forma de impedir que ele fosse para o Real Madrid.

A negativa pública mais recente foi a do Chelsea. Em entrevista ao canal Sky Sports, o técnico Tomas Tuchel disse que não pensa em contratar um novo atacante depois de fechar a chegada do inglês Raheem Sterling, do Manchester City. “A prioridade é a defesa, não é segredo nenhum. A partir daí, veremos o que é possível”, afirmou.

Enquanto não resolve seu futuro, Cristiano Ronaldo segue ausente da pré-temporada do Manchester United. O camisa 7 não se reapresentou após as férias alegando problemas familiares e não embarcou com a equipe para a turnê na Tailândia e na Austrália. Sem ele, o time goleou o Liverpool por 4 a 0 no primeiro amistoso de preparação.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens