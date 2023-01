Novos desdobramentos do escândalo financeiro da Juventus foram revelados nesta semana e, desta vez, envolvendo mais de vinte atletas, entre eles Cristiano Ronaldo. O astro português, atualmente no Al Nassr, da Arábia Saudita, pode ser suspenso por até 30 dias do futebol por fraude fiscal. As informações são do jornal britânico The Mirror e do site italiano Corriere della Sera.

Documentos revelam que jogadores, como Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Giorgio Chiellini e Dejan Kulusevski teriam recebido salários diferentes daqueles anunciados pelo clube no balanço anual entre 2019 e 2020.

Isso porque em 2020, durante a pandemia da Covid-19, a Juventus anunciou um acordo de redução salarial de atletas e da comissão técnica alegando ‘problemas financeiros’. À época, os atletas aceitaram o acordo para evitar a cobrança de impostos. Segundo o Ministério Público de Turim, a redução do salário só valeu por um mês, dos quatro meses previstos no acordo.

No entanto, informações de uma “carta secreta” divulgada pelo jornal italiano Corriere della Sera revelaram que o clube italiano pagou, somente a Cristiano Ronaldo, 20 milhões de euros (cerca de 105 milhões de reais), o equivalente ao salário de quatro meses do atleta na época. Essa quantia, porém, não foi incluído no balanço anual do clube.

Caso as informações sejam comprovadas pelo órgão que investiga o caso, Cristiano Ronaldo e os outros jogadores serão punidos com 30 dias de afastamento do futebol.

Recentemente, o atacante português cumpriu dois jogos de suspensão por uma punição da época em que atuava no Manchester United, quando derrubou o celular de um torcedor do Everton. Após o cumprimento, ele estreou pelo Al Nassr no último final de semana.

Entenda o caso de escândalo da Juventus:

A Federação Italiana de Futebol (FIGC, na sigla original) anunciou na última sexta-feira, 20, punição a Juventus com a perda de 15 pontos no Campeonato Italiano por conta das novas informações sobre o escândalo financeiro que envolveu o clube.

Além dos pontos, também foram punidos 11 dirigentes com envolvimento direto com o clube italiano: o ex-diretor Fabio Paratici, atualmente no Tottenham o ex-presidente Andre Agnelli, além de Maurizio Arrivabene, ex-chefe da equipe Ferrari na Fórmula 1 e executivo do clube. Outro nome relevante é o do ex-jogador checo e ex-vice-presidente Pavel Nedved.

A investigação corre desde 2021 devido a 42 transferências sob suspeita de irregularidades. Em novembro, o jornal italiano La Gazzetta dello Sport afirmou que, caso confirmados, os crimes financeiros poderiam levar novamente o clube à segunda divisão, além de anularem o título italiano da temporada 2019/20.

A promotoria da federação abriu inquérito na última semana para apurar, ao todo, 62 negociações irregulares durante 2019 e 2021 – 2 delas seriam da Juventus, a principal delas a transação que envolveu a compra do volante brasileiro Arthur do Barcelona por 72 milhões de euros (442 milhões de reais na cotação da época), com a cessão do bósnio Miralem Pjanic.