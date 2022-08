Cristiano não desiste da Champions e negocia com Napoli e Sporting

A cerca de uma semana do início da Liga dos Campeões, as especulações sobre o futuro de Cristiano Ronaldo seguem a todo vapor. De acordo com a imprensa europeia, a continuidade do português no Manchester United não é nada garantida e dois possíveis destinos ganharam força nos últimos dias: Napoli e Sporting. Os times têm a seu favor o fato de disputar a Champions League, a obsessão do astro, cinco vezes campeão e recordista de gols. O United, por sua vez, jogará a Liga Europa.

Jorge Mendes, agente do jogador, segue em busca de um novo destino para Cristiano depois de conversas frustradas com Chelsea, Bayern de Munique e PSG, entre outros.

A negociação de Cristiano Ronaldo com o Napoli foi divulgada pelo diário italiano Tuttosport e pode envolver outros jogadores, especialmente Victor Osimhem, atacante nigeriano de 23 anos, destaque da equipe napolitana.

Já nesta sexta-feira, 26, o diário espanhol Marca informou que CR7 está “cada dia mais perto do Sporting”, o clube que o revelou. “Não podem no econômico, mas no sentimental”, diz a reportagem, citando que Cristiano poderia abrir mão de enormes quantias para defender a equipe do coração. Nos últimos dias, o nome de Cristiano também foi especulado no Olympique de Marselha e no Milan, outras equipes que disputam a Champions.

O Napoli está no mesmo grupo de Liverpool, Ajax e Rangers. Já o Sporting compõe a chave de Eintracht Frankfurt, Olympique de Marselha e Tottenham. Todos os possíveis destinos de Cristiano Ronaldo chegam para a competição sonhando com um avanço ao mata-mata, mas sem qualquer favoritismo.

A situação fez com que dentro do próprio Manchester United a sua permanência não seja unanimidade. Na última partida, contra o Liverpool, o português foi reserva do time montado por Erik Ten Hag. A imprensa inglesa noticiou que uma reunião entre as partes havia deixado o técnico holandês infeliz com a postura de Cristiano.

Aos 37 anos, Cristiano Ronaldo pode ficar de fora de uma Liga dos Campeões após 19 participações consecutivas. O português coleciona recordes na Champions: mais gols (141), mais jogos (187) e mais assistências (42). Ele também busca igualar o recorde de taças (seis) que pertence a Gento, lenda do Real Madrid, que morreu em janeiro. Outros atletas como os ex-colegas Luka Modric, Toni Kroos e Karim Benzema, e seu eterno antagonista Lionel Messi, do Barcelona, também têm cinco taças e podem superá-lo.

