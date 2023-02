Crise no PSG cresce com discussões no vestiário e protestos da torcida

A crise no Paris Saint-Germain só aumenta e parece não ter fim. Às vésperas de iniciar o mata-mata da Champions League, a situação piorou no Parque dos Príncipes com foco nos brasileiros Neymar e Marquinhos. Segundo o jornal L’Équipe, a dupla discutiu forte com o diretor esportivo Luís Campos após a derrota para o Mônado – que também gerou uma onde de protestos da torcida -.

O tamanho da crise cresceu tanto quanto a voz de Neymar e Marquinhos no vestiário do PSG. Conforme divulgado pelo veículo francês L’Équipe, a dupla de brasileiros entrou em conflito intenso com o diretor esportivo do clube, Luís Campos. O cartola teria cobrado fortemente o comprometimento dos atletas.

“Os decibéis da discussão deixaram todos surpreendidos”, escreveu o jornal. A situação aconteceu após a derrota para o Mônaco em partida válida pelo Campeonato Francês. Dentro de campo, o PSG não contou com Mbappé e Messi e acabou sendo dominado pelo rival. Sem reação, o time da capital perdeu por 3 a 1 fora de casa.

Este é o segundo revés seguido da equipe. Na última quarta-feira, no clássico contra o Olympique de Marselha, mesmo com Messi e Neymar juntos em campo, o PSG saiu derrotado e eliminado já nas oitavas de final da Copa da França. A situação já havia agravado a crise com protestos da torcida.

📢🇫🇷 Following PSG's 3-1 loss to Monaco, Presnel Kimpembe spoke to the travelling fans at the end of the game and apologised for the poor performance. pic.twitter.com/bSPY3eAWA3 — EuroFoot (@eurofootcom) February 11, 2023

Além dos bastidores, após a derrota para o Mônaco, a torcida do Paris Saint-Germain protestou forte ainda no estádio do rival. A cobrança veio com gritos de: “Suem a camisa”, e faixas com o escrito: “Acordem, vocês vão nos quebrar”.

A situação precisou ser contida após o apito final e Kimpembe, zagueiro francês da equipe, usou um alto-falante para conversar com a torcida: “Estamos cientes da situação e do que temos que fazer. Ainda vamos precisar de vocês. Por favor, não nos deixem agora. Vamos proteger no vestiário. Vamos reagir, mas ainda precisamos de vocês. Não desistam”.

A crise se agrava justamente na porta da Champions League. A fase de mata-mata da equipe começa na próxima terça-feira para os franceses. Não bastasse o momento conturbado, o PSG enfrenta o forte Bayern de Munique e precisa superar o retrospecto negativo nas oitavas de final da competição.

A dupla Neymar e Marquinhos é uma certeza para o confronto, mas o Paris sofre com desfalques importantes. Com uma lesão na coxa, o francês Kylian Mbappé é desfalque certo. O argentino Lionel Messi também sofreu uma lesão é ainda é dúvida para o compromisso.

Segundo RMC Sports, o elenco passou por uma crise de virose nos últimos dias, o que teria justificado inclusive uma escalação alternativa na última rodada do francês e poderia ser um fator para escalar os titulares contra o Bayern de Munique.

O encontro contra os alemães acontece na próxima terça-feira, às 17h (de Brasília). A primeira partida será jogada no Parque dos Príncipes, em Paris, e a volta acontece no início de março, em Munique.