Crise? Derrota e desempenho contra o Barcelona ligam alerta no Real Madrid

Pouco mais de sete meses depois de levantar a taça da Liga dos Campeões pela 14ª vez em sua história, o Real Madrid flerta com uma crise. O time de Carlo Ancelotti vem de três partidas sem vencer, vê o desempenho de seus principais jogadores despencar e recebeu um choque com a derrota por 3 a 1 para o arquirrival Barcelona na final da Supercopa da Espanha, no último domingo, 15 – além do placar negativo, a equipe foi dominada pelo adversário.

Olhando para a temporada, a situação não é das piores. O time é o vice-líder do Campeonato Espanhol, com 38 pontos, três a menos que o líder Barça. O Real também segue vivo na defesa do título da Liga dos Campeões, onde enfrentará o Liverpool nas oitavas de final. O próximo desafio é pelas oitavas da Copa do Rei, contra o Villarreal, nesta quinta-feira, 19.

O que preocupa, entretanto, é o que se vê dentro de campo. Jogadores cruciais para o sucesso da última temporada, como o atacante Karim Benzema, atual melhor do mundo, e o meia Luka Modric, não parecem 100% fisicamente. O francês se recuperou recentemente de uma lesão que o tirou da Copa do Mundo, enquanto o croata não manteve o nível de suas ótimas atuações durante o Mundial do Catar.

Outra estrela do time, Vinicius Júnior, também tem rendido abaixo do esperado. Em quatro jogos após a Copa do Mundo, o brasileiro ainda não registrou nenhum gol ou assistência. As últimas partidas ainda tiveram as ausências de titulares importantes como o volante Tchouaméni e o zagueiro e lateral Alaba, machucados. Diante do Barcelona, ficou claro o pouco poder de marcação do meio-campo, com Kroos sobrecarregado como primeiro volante.

Ancelotti reconheceu o mau momento após perder a final para o Barça, mas minimizou a situação. “É um momento difícil e pronto, não tem muito o que fazer. Sabíamos que o time não estava no seu melhor, e esse jogo nos mostrou algumas carências. Vamos voltar, é uma pancada, mas temos que nos preparar para o próximo jogo”, disse o italiano.

“É um momento complicado, difícil, como costuma acontecer durante uma temporada. Normalmente ele acontece. É um momento de dificuldade que devemos consertar já, com compromisso, com a atitude de sempre”, completou o treinador.

Como, no Real Madrid, uma faísca pode rapidamente virar um incêndio, a preocupação principal é voltar a vencer. Depois do duelo com o Villarreal pela Copa do Rei, o time terá uma sequência complicada contra Athletic Bilbao, Real Sociedad, Valencia e Mallorca pelo Campeonato Espanhol. Depois, embarca para o Mundial de Clubes, onde estreia em 8 de fevereiro, contra Al Ahly (Egito), Auckland City (Nova Zelândia) ou Seattle Sounders (EUA).